Une tortue caouanne a pondu, le 9 juillet, sur une plage de Marseillan-Plage (Hérault). C’est la deuxième fois qu’une tortue caouanne s’aventure sur les rivages français de la Méditerranée, cette année, pour pondre ses œufs : la première fois, c’était dans la nuit du 2 au 3 juillet derniers, sur une plage de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

Dans l’Hérault, ce sont des promeneurs, témoins de cet événement rare, qui ont alerté les sapeurs-pompiers et la police municipale de Marseillan-Plage. « Elle a pu pondre, recouvrir son nid puis regagner la Méditerranée », indiquent les services de l’Aire marine protégée de la Côte agathoise, sur leur page Facebook. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du nid, pour éviter qu’il soit piétiné. Des panneaux d’information ont également été installés. L’éclosion des œufs devrait avoir lieu à la fin du mois d’août.

Une ponte, l’année dernière, à Valras-Plage

Qu’une tortue caouanne ponde sur une côte française de la Méditerranée, c’est rare, parce qu'« entre les pollutions, les captures dans les engins de pêche, les plages bondées, et bitumées, [les tortues] ont perdu énormément d’espace », confiait l’année dernière à 20 Minutes Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France, alors qu’une tortue avait pondu à Valras-Plage. Cet événement est d’autant plus rare que cette maman tortue était venue pondre, l’année dernière, sur une plage ultra-fréquentée la journée, cernée par les réverbères et les enseignes lumineuses. « Je n’en revenais pas, on cherche une place pour y étaler sa serviette, s’étonne Lamya Essemlali. C’est aussi pour cela, que cela tient du miracle. Il faut bien se dire que ça n’a pas toujours été rare. Ce sont les impacts cumulés des activités humaines qui ont rendu l’événement rare. »

La maman tortue qui a pondu à Marseillan-Plage ne reviendra pas chercher ses petits. Les bébés rejoindront, seuls, comme des grands, la mer, à quelques mètres du nid.