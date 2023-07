Des veaux qui sur une rangée de tétines artificielles mais qui reçoivent, peur ceux qui s’y attardent trop, des coups de rames et de barrières… Les images que publie ce lundi soir L214 sont issues d’une nouvelle enquête sur des cas de mauvais traitements sur des animaux d’élevage dont l’ONG s’est fait la spécialité. Le plus souvent, les exactions ont lieu dans les exploitations elles-mêmes ou dans les abattoirs.

Ce coup-ci, la séquence, tournée en caméra cachée, fin mars dernier, se déroule dans le centre de transit Jean-Luc Pignet, près de Cherbourg (Manche). C’est là que, chaque année, 150.000 veaux laitiers nourrissons venus d’Irlande, tout juste débarqués d’Irlande, font étape avant de reprendre la route pour les Pays-Bas, qui abritent les trois plus grands groupes industriels d’Europe spécialisés dans l’engraissage de veaux.

« Tout le voyage qui ressemble à un enfer »

Si les images les plus saisissantes de cette nouvelle enquête de six minutes, réalisée avec les ONG Ethical Farming et Eyes on animals, sont tournées à Cherbourg, « tout ce périple est un véritable enfer pour ces jeunes animaux qui ont entre quinze jours et trois semaines », insiste Bérénice Riaux. L’enquêtrice de L214 a suivi la totalité de l’un de ces transferts, « qui a commencé le 21 mars en Irlande pour s’achever le 24 aux Pays-Bas », en étant certaine d’avance qu’elle constaterait des infractions à la réglementation européenne. Celle-ci impose, pour les longs transports de veaux non sevrés, que ces derniers soient abreuvés et nourris au bout de 9h et déchargés après 19h de transport. « Mais ce règlement est systématiquement bafoué et les autorités ferment les yeux, déplore Bérénice Riaux. Nous avons déjà dénoncé à trois reprises, auprès de la commission européenne, des infractions constatées lors de précédentes enquêtes sur des veaux nourrissons entre l’Irlande et les Pays-Bas. »

L214 a constaté de nouvelles infractions fin mars. Une première étape consiste à les envoyer jusqu’à des marchés aux bestiaux où ils vont être vendus aux enchères, autour de 10 euros, retrace L214. Ils embarquent ensuite à 300 dans des bétaillères. Et les problèmes comment déjà là pour Bérénice Riaux : « Ces veaux nourrissons, loin encore d’être sevrés, dépendent uniquement du lait pour se nourrir. Or, ces camions, conçus à la base pour transporter des bovins adultes, ne sont pas du tout adaptés pour distribuer ce lait, ne serait-ce parce que les abreuvoirs sont positionnés trop hauts. »

Entre 27 et 40 heures passées sans nourriture

Direction le port de Rosslare, au sud-est de l’île, où les bétaillères embarquent pour un ferry, direction Cherbourg. « Les temps d’embarquement et de débarquement sont déjà très longs, mais la traversée que nous avons suivie a été plus compliquée que prévue en raison d’intempéries, reprend l’enquêtrice de L214. Au total, elle aura duré 23h. Ensuite, les bétaillères arrivent toutes au centre de transit en même temps, si bien que le déchargement des animaux prend là encore beaucoup de temps. On a compté jusqu’à sept heures de différence entre les premiers et les derniers veaux nourris. »

Au final, les trois ONG estiment entre 27 et 40 heures le temps passé par ces veaux sans être nourris et déchargés sur le voyage qu’elles ont suivi. Pour autant, ils sont loin d’être au bout de leur peine. « Ce centre de transit a beau avoir une capacité d’accueil affiché de 2.800 bovins, le nombre auquel ces veaux débarquent ce jour-là et le peu de personnels en face fait que les choses débordent très vite, dénonce Bérénice Riaux. Ces employés en viennent à maltraiter, de façon intolérable, ces veaux qui s’accrochent trop longtemps aux tétines. Et malgré les coups, on voit bien qu’ils reviennent malgré tout à la charge, ce qui montre à quel point ils sont affamés, stressés, désorientés. »

Accompagné lors de l’enquête par les eurodéputés Caroline Roose et Anja Hazekamp, L214 fera aussitôt un signalement auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Manche. « Ils sont intervenus le lendemain sur le centre de transit et l’ont fait fermer huit jours, raconte Bérénice Riaux. Mais au motif que les veaux s’apprêtaient à quitter le centre au bout de 11 heures de repos quand cette pause doit durer au minimum 12 heures. Il y avait quand même plus problématique dans ce périple de trois jours. »

Des plaintes déposées

L214 fait alors de cette nouvelle enquête un nouveau témoignage encore de ce qui ne va pas dans notre façon, aujourd’hui, dans l’élevage intensif, « qui transforment ces animaux, même ceux tout juste sortis du ventre de leurs mères, en marchandises dont on ignore absolument les besoins vitaux », complète l’enquêtrice. Leurs six derniers mois de vie, aux Pays-Bas, ne seront guère plus réjouissants. « Ils seront engraissés dans un bâtiment clos, sans accès à l’extérieur, pendant six mois avant de prendre le chemin de l’abattoir », déroule Bérénice Riaux.

L214 demande, ni plus ni moins, la fin des longs transports de veaux non sevrés depuis l’Irlande. Cette nouvelle enquête amène l’association a déposé plainte auprès du procureur de Cherbourg, contre le centre de transit Jean-Luc Pignet, pour sévices graves. Elle déposera aussi une plainte formelle, auprès de la Commission européenne, cette fois-ci contre l’Irlande, la France et les Pays-Bas pour violation du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport. « En espérant, cette fois-ci, qu’on ne nous répondra pas que c’est un acte isolé », implore Bérénice Riaux.