La fête d’été de Saint-Brès marque le début des fêtes de villages et des fêtes votives dans la métropole de Montpellier. Les discours de cette trente-septième édition auront une tonalité particulière. « Nous invitons tous les aficionados, les amoureux des traditions et les défenseurs de notre patrimoine culturel à se joindre à ce rassemblement », explique Laurent Jaoul, le maire du village. Il sera accompagné de Jean Lafon, le président des manadiers de l’Hérault. « Ce sera une nouvelle occasion de témoigner notre attachement à nos traditions et notre passion commune pour les taureaux. »

Dans une tribune publiée le 7 juin dans Midi Libre, Eddine Ariztegui (Parti animaliste), adjoint en charge du bien-être animal à la ville de Montpellier, a en effet solennellement demandé au rectorat d’interdire les sorties scolaires dans les manades. Dans ces fermes se perpétue la tradition d’élevage des taureaux. Et notamment la ferrade, qui consiste à marquer au fer rouge les animaux. « Nous dénonçons ces pratiques de tortures animales et cet endoctrinement de la jeunesse. Il est inacceptable que des enfants participent à de telles activités, qui cachent mal un désir de les désensibiliser aux souffrances animales », s’emporte le défenseur de la cause animal.

« Tortures animales » vs « richesse culturelle »

« L’interdiction des sorties scolaires dans les manades est une nouvelle attaque contre les manadiers. C’est l’escalade », lui répond Laurent Jaoul, qui dénonce « l’écologie punitive (…) Les sorties scolaires dans les manades offrent aux élèves de primaire l’opportunité de découvrir de près la richesse de notre culture et de notre écosystème, contribuant ainsi à sensibiliser les enfants à notre environnement et à notre patrimoine culturel. »

Le 11 février, 15.000 personnes avaient défilé à Montpellier pour défendre la ruralité. La tradition bouvine est forte dans l’Hérault. Elle s’exprime notamment par l’organisation des courses camarguaises, où des raseteurs tentent de récupérer divers attributs attachés aux cornes ou sur le front des taureaux, sans mise à mort de l’animal.