Pique dans la nuque, banderilles dans la plaie, puntilla pour la mise à mort, voici quelques-unes des armes utilisées par un matador lors d’un combat avec un taureau. La corrida est une tradition venue d’Espagne qui a débuté en France en 1853 dans la ville de Bayonne. Depuis, il y en a près de 200 organisées chaque année dans l’Hexagone.

Cette pratique est légalement autorisée, grâce à un régime dérogatoire, mais suscite davantage d’opposition, comme c’est le cas à Pérols où le Tribunal administratif de Montpellier suspendu le retour de la corrida en mai.

Dans ce nouveau numéro d’Animaux 2.0, 20 Minutes s’est rendu aux Arènes de Nîmes à la rencontre du matador Marc Serrano, également Président de l’association des matadors français. Il défend une tradition et un patrimoine culturel immatériel français. A notre micro, il évoque l’amour et le respect du taureau et les spécificités de cet animal du combat.

Claire Starozinski, présidente de l’association « l’Alliance Anticorrida », dénonce, elle, une hypocrisie et un rite sanglant. Invoquant le Code pénal sur les sévices graves et actes de cruauté infligés aux animaux, elle milite pour l’abolition de la tauromachie, évoquant aussi le changement de l’opinion publique en France.

