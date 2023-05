Elle fait rage et ne tend pas à disparaître. Les éleveurs qui subissaient déjà les conséquences des crises de grippe aviaire en sept ans s’inquiètent toujours un peu plus pour leur avenir : canetons abattus, impossibilité de produire du foie gras pour les fêtes et danger pour le secteur économique… La grippe aviaire fait des ravages chez les producteurs. Certains avaient d’ailleurs décidé de changer de voie par dépit. Et le phénomène n’est, apparemment, pas près de s’estomper.

Elle est, en effet, réapparue de façon précoce dans le Sud-Ouest début mai et continue d’accélérer sa progression avec plus de 50 foyers recensés dans des élevages de canards et de poulets, en particulier dans le Gers, a-t-on appris de sources concordantes lundi. »

« Un vrai incendie viral »

«On est dans la gestion d'une crise énorme, un vrai incendie viral», a déclaré à l'AFP Bernard Malabirade, président de la chambre d'agriculture du Gers, où 41 foyers de grippe aviaire ont été dénombrés.

Dans le département voisin des Landes, quatorze foyers auraient été détectés, selon les chiffres du syndicat agricole Modef, contre seulement quatre le 17 mai dernier. «La contamination est massive», commente le syndicat, lundi.

D’après le Modef, 900.000 animaux ont été abattus dans le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques dans le Sud-Ouest depuis le début du mois de mai, ce qui en fait «une crise majeure et pas seulement une résurgence du virus», avance Christophe Mesplède, vice-président du syndicat dans les Landes.

Dans le Gers, où la situation est «évolutive» selon Bernard Malabirade, un nouvel épicentre est apparu près de Masseube, dans le sud du département, où plusieurs foyers ont été détectés.









« Noël se joue maintenant »

«La situation n'est pas bonne, elle est même hors de contrôle», explique M. Malabirade. «Le virus jusqu’auparavant concentré à l'Ouest du département s'étend désormais au sud», a confirmé la préfecture du Gers à l'AFP en référence aux premiers cas repérés à proximité des Landes début mai.

L’épizootie a connu une accalmie en mars et en avril, avant de reprendre, beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée. Alors que l’arrivée des canetons dans les exploitations doit avoir lieu en juin, les éleveurs s’inquiètent déjà de la production de fin d’année, essentielle au maintien de l’économie de la filière. «Noël se joue maintenant et la gravité de cette crise se joue aujourd'hui. Si le dépeuplement continue, on est mort», souligne Mélanie Martin, présidente du Modef.

Au cours de cette épizootie 2022-23, six millions de volailles ont été abattues en France selon le ministère de l’Agriculture, après l’abattage de 22 millions de volailles en 2021-2022.

Pour endiguer la propagation de ce virus, des zones de protection sont mises en place autour de chaque foyer identifié, complétées par une zone de surveillance sur un rayon de 10 kilomètres, expliquent nos confrères de Sud Ouest.