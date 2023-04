Il est revenu à Genas, dans le Rhône, là où il avait tué dix brebis et un agneau, mais aussi blessé 11 autres bêtes. Mais cette nuit du 5 avril, le loup, selon les agents de l’office français de la biodiversité, semblait cette fois « visiblement perturbé de ne plus trouver de proie ». Le prédateur, qui avait déjà « tué » mi-mars à Vernay dans la nuit du 2 avril à Genas, a pu être repéré et identifié grâce à une vidéo placée par les éleveurs.

A nos collègues de France 3, les experts expliquent qu’il est de plus en plus courant de trouver des loups proches des zones urbaines. « D’ordinaire, il est assez discret et fuit l’homme, mais ne rate jamais une occasion de se nourrir, précise Amélie Chantereau, inspectrice de l’environnement à l’Office français de la biodiversité. Les foyers de reproduction sont dans les Alpes et ensuite, ils essayent de chercher un nouveau territoire pour avoir accès à la reproduction. »

Mais le loup ne fait-il que passer par le Rhône ou compte s’y installer ? « Toutes les meutes de loups sont installées dans l’arc alpin et ils représentent plus de huit prédations sur dix. Il y a cependant de plus en plus de loups en dispersion, qui cherchent à former de nouvelles meutes. C’est le cas des loups qui traversent le Rhône, ce département est bien placé pour ces animaux, parce qu’il est à proximité de l’arc alpin », affirme le préfet en charge du plan loup, Jean-Paul Celet, cité par France 3.

Selon les chiffres exacts, il y aurait aujourd’hui 921 loups en France (on estime à 500 individus seuil de viabilité de l’espèce). La bête serait présente dans 26 communes du Rhône, principalement dans le Beaujolais. Et Genas devrait bientôt rejoindre la liste.