Thomas Brail demande un tête-à-tête avec Christophe Béchu depuis son arbre

Dans le Tarn, proche du chantier de l'A69, et maintenant en plein centre de Paris, boulevard Saint-Germain, Thomas Brail est en quelque sorte un « écureuil » tout terrain. Bien que les raisons soient directement liées au projet d’autoroute, c’est devant le ministère de la Transition écologique que le militant s’est hissé au sommet d’un arbre afin d’alerter Christophe Béchu et Patrice Vergriete.

🛣A69. Siège devant les ministères. Demande de rendez vous avec les ministres. pic.twitter.com/9hPzdT509U — GNSA 🌳 Groupe National de Surveillance des Arbres (@GNSA_arbres) March 4, 2024

Une vidéo de Thomas Brail a été publiée sur le compte X (ex-Twitter) du GNSA, dans laquelle il explique les raisons de son action. Après le passage de Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU, à Saïx le 22 février, qui « a annoncé que l’Etat avait obligation de donner à manger et à boire aux "écureuils" de la Crem’Arbre » selon ses termes, il dénonce un « siège » des forces de l’ordre.

Il appelle donc d’une part à faire respecter les prérogatives de l’ONU, mais aussi à respecter les délais quant à l’abattage des arbres nécessaires à la construction de l’autoroute. Il demande à rencontrer le ministre de la Transition écologique et le ministre chargé du Transport.

Thomas Brail est habitué à ce type d’initiatives. Il avait procédé de la même façon l’été dernier pour faire entendre ses revendications quant au projet d’autoroute, en entamant en plus une grève de la faim le 31 août, et une grève de la soif 38 jours plus tard. Mais si le surnom « écureuil » désigne initialement les militants écologiques spécifiquement opposés au projet de l’autoroute A69, on peut imaginer que ce type d’action devient une forme de militantisme à part entière.