Ce jeudi encore, à Saïx (Tarn), des gendarmes tentent de « décrocher » les « écureuils » perchés dans les arbres pour empêcher leur abattage sur le tracé de l’autoroute A69. Mais, les forces de l’ordre sont-elles allées trop loin pour faire descendre ces gêneurs de leur perchoir ? Pour Michel Frost, le « rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l’environnement », la réponse est clairement oui. Il a visité le site « sensible » de la « Crem’Arbre », à Saïx, les 22 et 23 février derniers, et il s’est entretenu aussi bien avec les opposants – dont deux « écureuils » même s’il a eu du mal à accéder à eux – qu’avec le préfet du Tarn. Une semaine après, son rapport vient d’être mis en ligne et cet inspecteur international, dont le mandat n’est pas de se prononcer sur l’opportunité d’une autoroute, mais de vérifier si les défenseurs de l’environnement ne sont pas « harcelés » ou maltraités, s’y montre sévère à l’égard du dispositif déployé par les autorités.

Bidons d’eau percés et lumières stroboscopiques

Il s’émeut notamment des entraves au ravitaillement en nourriture et en eau des grimpeurs. « Depuis le 15 février 2024 et jusqu’à ce jour, les autorités interdisent le ravitaillement en nourriture des "écureuils", écrit Michel Frost. Entre le 15 et le 20 février 2024, les autorités ont également interdit [leur] ravitaillement en eau. Le 20 février, lorsque les autorités [leur] ont enfin permis d’avoir accès à l’eau potable, l’entreprise NGE [concessionnaire de l’autoroute] chargée des opérations de défrichement sur place a percé les bidons d’eau apportés par les forces de l’ordre ».

Le rapporteur s’émeut aussi de « la privation délibérée de sommeil » mise en œuvre. Elle s’est traduite selon lui, « dans les nuits du 16 au 19 février » par notamment « l’usage, confirmé par les forces de l’ordre, de lumières stroboscopiques pointées en direction des arbres », pour les forcer à descendre. C’était également le but « de la combustion de divers matériaux » et de l’allumage de feux au pied des arbres par les forces de l’ordre les 14 et 15 février.

Demande de sanctions

Pour l’ensemble de ces méthodes, le rapporteur demande « une enquête et des sanctions ». De façon générale, il réclame aussi « l’autorisation sans délai et sans entrave du ravitaillement en nourriture et en eau potable ».

L’autoroute A69, longue de 53 km, entre Toulouse et Castres doit être mise en service fin 2025. Le projet vise à désenclaver le sud du Tarn. Il est soutenu par la plupart des élus locaux de tous bords. Les opposants dénoncent eux une infrastructure « anachronique » et « écocide ».

Une commission d’enquête parlementaire sur le financement et le montage juridique de l'A69 a démarré ses travaux ce mardi. Elle doit rendre ses conclusions au mois de juin.