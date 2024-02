Toujours six départements en vigilance orange aux crues

Malgré le retour du soleil ce mercredi, six départements (Pas-de-Calais, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Seine-et-Marne) resteront en vigilance orange pour des crues importantes. Les Pyrénées-Atlantiques restent pour leur part en vigilance orange avalanches.

🟠 #vigilanceOrange #avalanches sur les Pyrénées-Atlantiques.



❄️ Ce mardi, des quantités importantes de neige vont tomber sur les Pyrénées au-dessus de 1000 m.



🗻 Risque d’avalanches fort pour sur les Pyrénées-Atlantiques



🟠 #vigilanceOrange #avalanches sur les Pyrénées-Atlantiques.

❄️ Ce mardi, des quantités importantes de neige vont tomber sur les Pyrénées au-dessus de 1000 m.

🗻 Risque d'avalanches fort pour sur les Pyrénées-Atlantiques

⚠️ Restez informés 👉https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/v6EcK90VKa — Météo-France (@meteofrance) February 27, 2024

Les conditions de circulation vers plusieurs stations pyrénéennes restent difficiles ce mercredi, en raison des fortes chutes de neige observées depuis le début de la semaine. Il est tombé mardi de 30 à 50 cm de neige à 1.200 mètres d’altitude, 60 à 80 cm à 1.800 mètres et jusqu’à un mètre au-delà de 2.000 mètres.

Gourette ❄️📷Maison Cazaux pic.twitter.com/iLPpQejIAe — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 27, 2024

Par conséquent, plusieurs axes routiers ont été fermés par décision préfectorale mardi, notamment sur la RN134 entre Bedous et les Forges d’Abel (Tunnel du Somport). La circulation y est interdite pour les transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Idem entre Peyranère et le Col du Somport, où la circulation de tous les véhicules est suspendue.