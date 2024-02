Deux départements toujours en vigilance orange crues ce lundi

Sortez parapluies, bottes en caoutchouc et cirés. Une nouvelle journée pluvieuse s’annonce sur une grande partie du pays ce lundi. Le Pas-de-Calais et la Gironde sont placés en vigilance orange crues, selon les prévisions de Météo-France.

Les météorologues prévoient d’importantes crues à la confluence Garonne-Dordogne (Gironde), ainsi que pour plusieurs cours d’eau du Pas-de-Calais (Hem, Aa, Lys amont – Laquette, Canche). Tôt lundi, les Deux-Sèvres ont, elles, été rétrogradées en vigilance jaune.

Un temps pluvieux

A l’est du Rhône et en Corse, le temps restera couvert et pluvieux avec de la neige à partir de 1.200 m sur les Alpes. Les précipitations seront assez continues et ne faibliront qu’en cours de nuit suivante, avec un abaissement de la neige vers 800/900 m sur les Alpes du Sud. Les cumuls de précipitations sur la journée pourront aller localement jusqu’à 80 à 100 mm sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Par ailleurs, un retour pluvieux s’installera en journée de la Bretagne vers les Hauts-de-France en passant par la Normandie, il gagnera les Pays-de-la-Loire et l’Ile-de-France en cours d’après-midi. Le vent de nord-est soufflera à 80/100 km/h en rafales le long des côtes de la Manche.

Des températures stationnaires

Sur le reste du pays, le temps sera instable avec des averses par moments, plus fréquentes l’après-midi en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Il neigera encore un peu sur les Pyrénées à partir de 1.100/1.400 m d’ouest en est. Sur le Nord-est, les averses pourront prendre l’après-midi un caractère orageux, notamment en Bourgogne et en Champagne.

Le vent de sud-ouest soufflera assez fort le matin sur les côtes basques et landaises avec des pointes à 80/90 km/h. Les températures seront globalement stationnaires. Les minimales iront de 4 à 9 degrés du nord au sud. Les maximales varieront entre 7 et 12 degrés en général, avec des pointes à 15/16 degrés près de la Méditerranée.