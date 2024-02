A Singapour, du carburant durable pour les avions dans deux ans

La technologie en est encore à ses débuts, mais Singapour veut y mettre un coup d’accélérateur. La cité-Etat asiatique va exiger des compagnies aériennes au départ de son sol l’utilisation progressive à partir de 2026 d’un carburant à faible émission de carbone, a annoncé lundi le ministre des transports.

Mais comme ce carburant durable est trois à cinq fois plus onéreux que le carburant conventionnel, les autorités vont introduire une taxe sur les billets pour aider à amortir les coûts, a indiqué Chee Hong Tat, lors du salon aéronautique de Singapour.

« Pour lancer l’adoption du carburant durable à Singapour, nous exigerons que les vols au départ de Singapour utilisent le SAF à partir de 2026 », a déclaré Chee Hong Tat dans un discours.

Les avions de ligne devront utiliser un mélange de carburant contenant 1 % de carburant durable à compter de 2026, et entre 3 et 5 % d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Cette décision constituera « un signal important pour les producteurs de carburant et les incitera à investir dans de nouvelles installations de production de carburant durable », a ajouté Chee Hong Tat.

Le transport aérien est responsable de 2 à 3 % des émissions mondiales de carbone, mais il s’agit de l’un des secteurs les plus difficiles à décarboner.

Les carburants à faible émission de carbone sont produits à partir de biomasse renouvelable et de déchets et peuvent représenter jusqu’à 50 % des mélanges de carburants utilisés par l’aviation. Ces carburants durables sont considérés comme le principal outil de décarbonation du secteur aérien, mais la technologie en est encore à ses balbutiements et la production reste coûteuse.

Pour compenser en partie le coût du recours au SAF, Singapour percevra une taxe qui variera en fonction de la distance parcourue et de la classe de voyage. Le surcoût d’un billet en classe économique sur un vol direct de Singapour à Londres pourrait être de 16 dollars singapouriens (12 USD), selon Chee Hong Tat.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a fixé pour objectif à l’industrie d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.