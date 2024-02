A côté de Nancy, des centaines d’étourneaux troublent la vie d’un quartier

Des riverains de Maxéville, juste à côté de Nancy, ont vu leur quotidien être bouleversé. Depuis un mois, des centaines d’étourneaux se retrouvent chaque soir au-dessus d’un square au milieu d’immeubles. « On ne sort plus à partir de 16 heures. On se prend des fientes d’oiseaux sur la tête », a expliqué à France Bleu Lorraine Sud une habitante.

D’autres ont raconté nettoyer quasiment tous les jours leurs voitures, quand certains se plaignent du bruit et de l’odeur. Face à cette situation, la mairie a convoqué un fauconnier. Il « va venir faire un état des lieux jeudi, voir combien il y a d’oiseaux et voir comment il peut agir en fonction des différentes contraintes », a annoncé un responsable.