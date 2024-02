La mer va être déchaînée ce dimanche pour une partie de la France. Onze départements de la façade atlantique et de la Manche ont été placés ce matin en vigilance orange pour crues et ou vagues-submersion, a annoncé Météo-France.

Des crues sont attendues en Charente-Maritime, Gironde, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Du vent et des vagues

Les départements de la Charente-Maritime, des Côtes-d’Armor, du Finistère, de la Gironde, de l’Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Morbihan, des Pyrénées-Atlantiques, et de la Vendée sont quant à eux placés en vigilance vagues-submersion par Météo-France.

Sur le Sud-Est et le Languedoc-Roussillon, le soleil reprendra ses droits mais au prix d’un vent d’ouest à nord-ouest soufflant de 70 à 90 km/h en pointe le matin puis faiblissant progressivement par l’ouest dans l’après-midi. En soirée, le vent d’ouest se renforcera sur la pointe sud de la Corse avec des rafales à 70 à 80 km/h.

Des températures de 0 à 15 degrés

Des Alpes du nord à l’Alsace, le ciel sera chargé le matin avec pluie et neige au-delà de 1.000 m. Partout ailleurs, le ciel sera changeant alternant éclaircies et nuages porteurs d’averses. Le vent d’ouest sera sensible avec des rafales autour de 50 à 60 km/h, et jusqu’à 70 à 80 km/h sur le sud Aquitaine.

Les minimales varieront autour de zéro dans les vallées alpines, pyrénéennes et du massif central. Ailleurs elles iront de 5 à 7 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 7 à 9 ailleurs et jusqu’à 11 en Corse. Les maximales seront de 10 à 15 degrés du nord au sud.