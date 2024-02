Comment réaliser un bon piège à frelons asiatiques ?

C’est un anniversaire dont on se serait bien passé. Encore plus les apiculteurs. Cette année, cela fait vingt ans que le frelon asiatique est arrivé en France. Transportées par un bateau en provenance de Shanghai en 2004, dans un conteneur de poteries à destination de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), les premières femelles fondatrices, une fois libérées, sont allées s’installer dans un parc privé du département, y ont passé l’hiver, et ont démarré en 2005 leur cycle de développement.

Vingt ans plus tard, la quasi-totalité de la France a été colonisée, et plusieurs pays d’Europe commencent à l’être également. Avec des conséquences dramatiques pour la population d’abeilles. Une étude publiée en décembre dernier par le Syndicat apicole de la Gironde (SAG) et le Groupement de défense sanitaire de l’abeille, révèle ainsi « une prédation exceptionnelle de la part du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles » à l'automne 2023, qui « amène les professionnels à penser que de très nombreuses reines ont été produites et que leur présence au printemps 2024 risque d’être massive » indique le conseil départemental de la Gironde. C'est pourquoi le département et les professionnels alertent sur l'enjeu que représente le « piégeage » de ces reines, qu'il faut commencer à réaliser dès maintenant.

20 Minutes est allé à la rencontre d’apiculteurs du sud-Gironde qui se battent depuis des années pour tenter de maîtriser le développement de cette espèce invasive.

L'implantation du frelon asiatique en Europe au 5 janvier 2024. - INPN (OFB, MNHN) Q. Rome - PatriNat (OFB, MNHN)

Comment réaliser soi-même un bon piège à frelon asiatique ?

Il existe des pièges que l’on peut acheter dans le commerce. Certaines mairies, comme celle de Langon (Gironde), en distribuent aussi gratuitement aux habitants. Sinon, vous pouvez en fabriquer chez vous « pour zéro balle », comme l’explique l’apiculteur langonnais Philippe Fauché (ses explications sont à retrouver dans la vidéo ci-dessous). Une bouteille en plastique coupée en deux, une mixture composée d’un tiers de bière, un tiers de « mauvais vin blanc » et un tiers de sirop (cassis, framboise ou fraise), et le tour est joué. « Le but est d’attirer les frelons avec le côté sucré, alors que le vin blanc va repousser les abeilles » explique Philippe Fauché.

Et les autres insectes qui pourraient être attirés ? « On fait des petits trous sur les côtés pour permettre aux petits insectes, mouches qui seraient piégés eux aussi de ressortir. » L’astuce n’est pas 100 % infaillible, « mais ne vaut-il pas mieux trois mouches piégées qu’un enfant piqué par un frelon ? » interroge Florence Veuille, apicultrice à la ruche des élixirs, à Saint-Loubès.

20 Minutes a rencontré ce mercredi matin Philippe Fauché, #apiculteur à Langon en Gironde, qui nous explique comment fabriquer soi-même un piège à #frelonsasiatiques pic.twitter.com/ypGDuFXDkC — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 7, 2024

Pourquoi faut-il piéger le frelon asiatique dès le mois de février ?

Il s’agit en réalité de piéger la fondatrice – ou la reine –, qui commence à sortir de la cachette dans laquelle elle s’était installée à la fin de l’automne, début de l’hiver. « Dès qu’il commence à geler, elles se cachent dans des trous, des arbres morts, d’anciens nids, pour ressortir vers février-mars », explique Florence Veuille. « La reine ressort d’ordinaire à partir du moment où il fait 13 °C, précise Philippe Fauché. J’en ai déjà piégé deux ces derniers jours. Un collègue en a piégé une en janvier. N’oublions pas qu’il a fait presque 20 °C très récemment ; avec le réchauffement climatique, elles sortent de plus en plus tôt. »

Ces fondatrices qui sont en train de sortir recherchent alors du sucre pour construire leur nid. « Elles vont d’abord réaliser un nid primaire, de la taille d’un œuf de poule, qui va progressivement grossir jusqu’à la fin de l’été, et la reine va augmenter sa ponte pour aller jusqu’à cent œufs par jour » explique encore Philippe Fauché. Ainsi, « chaque reine qui aura passé l’hiver fabriquera un nouveau nid, avec entre 5.000 et 13.000 individus dedans » pointe Florence Veuille. « Piéger une reine, c’est donc entre 5.000 et 13.000 frelons en moins » résume Philippe Fauché. C’est pourquoi les deux apiculteurs insistent sur « l’urgence » de disposer des pièges « dès maintenant », en particulier cette année après une forte prédation en 2023.

Un frelon asiatique mort, en Ile-de-France, le 4 novembre 2019. - Clément Follain / 20 Minutes

« A l’automne dernier, nous avons comptabilisé presque 8.000 ruches dévorées par les frelons sur le territoire de l’ex-Aquitaine » déplore Philippe Fauché. L’année 2023 a été « une véritable hécatombe » pour les apiculteurs, qui recensent sur l'année « pas moins de 1.014 colonies mortes à cause du frelon asiatique, soit 30 millions d’abeilles apis mellifera, alerte de son côté le conseil départemental de la Gironde, mobilisé sur le sujet lui aussi.

Faut-il placer des pièges y compris en ville ?

Oui, l’invasion des frelons asiatiques ne concerne pas que les zones rurales. « Le frelon colonise de plus en plus les villes car il est carnivore et est attiré par les poubelles. Cela provoque de plus en plus d’accidents avec les humains, la piqûre du frelon pouvant être très dangereuse, souligne Florence Veuille. Tout le monde doit s’y mettre, dans son jardin, sur son balcon, car les actions des apiculteurs ne suffisent plus. »

Un nid de frelons attrapé par Philippe Fauché en 2023. - Philippe Fauché

Faut-il se méfier du frelon asiatique même à cette période de l’année ?

Bien sûr. Il faut rester « très vigilant », insiste Philippe Fauché. « Les fondatrices ne sont pas dans les arbres en hiver, plutôt autour des bâtiments. Il faut donc regarder sous les avant-toits, les vérandas, les marquises, dans les abris de jardin… Et au moment de ressortir son matériel de jardin, il faut faire très attention, il faut notamment bien secouer ses gants, car parfois une fondatrice a passé l’hiver dedans. » Et l’apiculteur d’insister : quand vous verrez un nid, il ne faut surtout pas intervenir soi-même, « même s’il est petit » car cela peut être « très dangereux. » « Il faut appeler la mairie, une association apicole, ou une entreprise privée spécialisée. »

Quels sont les dégâts causés par le frelon asiatique ?

Un frelon asiatique est un carnivore attiré par les protéines. « Six à huit fois plus gros qu’une abeille, c’est un véritable prédateur, explique Florence Veuille. Pour attraper sa proie, il réalise un vol stagnant devant les ruches, attend qu’une abeille arrive les pattes chargées de pollen, l’attrape et l’emmène dans un arbre. Là, il lui coupe la tête et le derrière pour ne garder que le thorax et le pollen, qui représentent les protéines qu’il recherche. » Des protéines que l’on retrouve aussi « dans les poubelles ou les composteurs ».

Une distribution gratuite de pièges à frelons aura lieu ce samedi pour les habitants de Langon, de 10 heures à 12 heures, à l’angle des cours des Carmes et R. Vouin.