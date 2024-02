«On s’est dit que, même si les grèves s’arrêtaient, c’était peut-être à notre tour de faire entendre notre voix ». Ces dernières semaines, alors que beaucoup de ses « confrères » avaient décidé d’enfourcher, « déters », leurs tracteurs, Mélanie Ligouis, agricultrice bio dans le Loiret, fait partie de ceux qui ont préféré rester sur le bord de la route.

Car, si les annonces du gouvernement, le 1er février, pour répondre à la crise agricole, ont fait quelques satisfaits, elles ont laissé un goût doux-amer chez une partie des paysans de la filière bio. Et ce malgré le déblocage d’une enveloppe de 50 millions d’euros d’aides.

« On est très loin du compte » estime Mélanie, quelques jours plus tard. Et puis annoncer vouloir simplifier les recours au jugement pour les mégabassines, simplifier le droit qui protège les haies, revenir sur le plan Ecophyto… Tout ça ne va quand même pas dans le bon sens ».

Une « mise en pause » qui inquiète

La grogne, côté bio, avait, en réalité, commencé bien avant le mois de février. En novembre dernier, une enveloppe de 271 millions d’euros d’aides à la filière avait été votée à l’Assemblée nationale, dans le projet de loi de finance 2024. Pour être finalement écartée par le gouvernement après un énième 49.3. « Ça a commencé à nous énerver », se souvient Olivier Chaloche, administrateur de la Fédération nationale des agriculteurs bio (Fnab).

Même topo pour le plan Ecophyto qui promettait d’indemniser les agriculteurs bio exposés aux produits phytosanitaires utilisés par leurs voisins. « Franchement, on était heureux que ce plan ait été adopté. Là, la "mise en pause", ça veut dire quoi ? », s’interroge-t-il.

Entre 300 et 400 agriculteurs bio à Paris

S’il est de notoriété qu’une « guerre » de principes et de pratiques existe bel et bien entre les différents syndicats agricoles et leurs administrés, Mélanie Ligouis assure, pourtant, qu’il ne s’agit pas là d’opposer environnement, agriculture et écologie : « Ce qu’il faut avant tout, c’est accompagner les agriculteurs. Car on doit pouvoir vivre de notre métier, et nous sommes pourtant beaucoup à ne pas réussir à joindre les deux bouts ». Même si l’agricultrice martèle que « la solution pour répondre à la crise climatique, on la connaît. C’est le développement de l’agriculture bio ».

En attendant, un appel à la mobilisation a été lancé par plusieurs syndicats et des associations environnementales – la Fnab, et son réseau départemental Gabor, Les Amis de la Terre, Forebio, Biocer et Greenpeace, entre autres. Entre 300 et 400 agriculteurs sont attendus, demain, à 13h, devant l’Assemblée nationale, pour représenter et défendre la filière bio.

L’interview complète de l’agricultrice, Mélanie Ligouis, est à voir et à écouter dans la vidéo tout en haut de cet article.