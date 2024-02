C. A.

Le littoral français souffre de la violence des flots. Confrontée à une érosion de sa côte si découpée, la Bretagne est particulièrement concernée. Depuis des années, les municipalités constatent les ravages de l’érosion côtière, accentuée par le réchauffement climatique qui provoque une multiplication des tempêtes et la montée des eaux. L’une des conséquences pour les collectivités est de devoir gérer le danger lié à cette érosion, notamment sur la sécurité des promeneurs empruntant les sentiers côtiers. A Larmor-Plage (Morbihan), un chemin vient d’être fermé pour une durée indéterminée « en raison de la forte érosion du massif dunaire et du risque d’effondrement », précise Lorient Agglomération.

Ce cordon dunaire protège l’espace naturel et les quartiers résidentiels situés derrière des risques de submersion marine. Des travaux de rehaussement avaient été réalisés en 2013 mais semblent déjà insuffisants pour faire face à « une dynamique importante d’érosion côtière ». Cet hiver, il a été fragilisé par les tempêtes successives comme Ciaran et Domingos. En attendant un chantier d’enrochement envisagé pour 2025, les piétons sont invités à prendre le chemin situé à l’arrière de la dune et à éviter le secteur reliant le centre nautique de Kerguelen à l’hôtel des Mouettes.

En fonction de l’ampleur du réchauffement climatique, le recul du trait de côte pourrait concerner « jusqu’à 50.000 logements, jusqu’à 750 entreprises et des dizaines de kilomètres d’infrastructures », avait indiqué le ministre de la Transition écologique l’an dernier lors du lancement d’une grande concertation.