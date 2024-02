Avec de telles températures, on ne peut plus parler de douceur, mais bel et bien… de chaleur : dimanche, le mercure a atteint des sommets, pour un début de mois de février, dans le Languedoc et le Roussillon. Dans les Pyrénées-Orientales, le seuil de chaleur (25°C) a été largement dépassé à Céret, où il a fait 27,5°C, à Vinça, où le thermomètre a atteint les 26,9°C, et à Ille-sur-Têt, où le mercure a grimpé à 25,7°C.

Dans le même département, un record de chaleur a été battu à Vives, où il a fait 25,3°C. La dernière température la plus forte avait été enregistrée le 15 février 2007, où il avait fait 24,6°C. Record battu aussi, pour un mois de février, à Caixas, avec 24,7°C, contre 23,7°C le 3 février 2020. Enfin, il y avait, aussi, du monde sur la plage à Canet-en-Roussillon, où le mercure a grimpé jusqu’à 24,6°C dimanche, contre 23,5°C le 27 février 1990.

Une mauvaise nouvelle pour la sécheresse

Dans l’Hérault aussi, il a fait chaud, dimanche : à Lodève, il a fait 22,6°C. Le dernier record datait du 6 février 2011. Ce jour-là, le thermomètre avait atteint 22°C.

Si les amoureux des promenades dominicales ont sans doute apprécié ce temps printanier, dimanche, ce n’est pas une très bonne nouvelle pour la sécheresse, qui perdure. Le 23 janvier, déjà, Météo-France avait indiqué que la situation risquait de s’aggraver dans la région, notamment dans le Roussillon, où la situation est historique.