Qui est derrière le compte Instagram Tamèrenature ?

Son visage fin est souvent déformé par la grimace. Petite star d’Instagram où elle compte près de 200.000 abonnés, Ophélie Damblé a longtemps pratiqué le théâtre, avant de bourlinguer dans les médias, la culture puis la communication. Rien d’étonnant donc à la voir parfaitement à l’aise face à la caméra quand elle se met en scène dans sa petite serre horticole pour alimenter son compte Tamèrenature. Installée au sein de la Cité fertile à Pantin (Seine-Saint-Denis) où elle contribue à renaturer une friche appartenant à la SNCF, la jeune agriculture a créé une petite activité de vente de pépinière qui la rend très heureuse.

Au-delà de ses seules plantations, celle qui a grandi en Ariège s’attache surtout à partager les connaissances acquises depuis près de dix ans pour les mettre au service du plus grand nombre. Que ce soit au détour d’ateliers pour enfants ou par des tutoriels diffusés sur ses réseaux, la trentenaire milite pour que la population prenne plaisir à mettre ou remettre les mains dans la terre. Alors que le milieu agricole crie sa colère partout en France et en Europe, 20 Minutes a interrogé Ophélie Damblé sur son quotidien, son idéal et ses rêves.

Dans vos vidéos, on vous voit vous agiter dans votre serre à Pantin. Qu’y faites-vous exactement ?

Ici, je propose des plants à la vente. C’est une toute petite pépinière, un truc vraiment modeste mais ça me sert de support pour parler d’agriculture urbaine. C’est ici que je fais une partie de mes vidéos où je fais des portraits de plantes dont tout le monde se fout, comme le pissenlit ou les orties. Je fais des blagues avec un sécateur dans la main comme micro pour essayer d’expliquer à quoi elles peuvent servir. L’humour est un super outil pédagogique pour faire passer les messages sur un ton joyeux sans donner d’injonctions. Pour moi, l’objectif c’est simplement que les gens aient envie de mettre les mains dans la terre et qu’ils y prennent plaisir.

Vous évoluez au sein de la Cité fertile, un tiers-lieu qui est amené à s’éteindre.

C’est un super lieu où nous avons réussi à créer plein d’activités. Il y a des brasseurs, un apiculteur, on y accueille des scolaires, des personnes en réinsertion, des cadres sup’. C’est un projet formidable mais qui va devoir s’arrêter. On le savait dès le départ parce qu’il y aura ici un écoquartier. Mais on voit les limites de ces occupations temporaires. L’agriculture urbaine ne peut pas être que transitoire. Parce que cela prend du temps de faire revenir la biodiversité, de créer du lien, d’avoir un ancrage. On a l’impression que quand on y parvient, il faut s’en aller. J’ai la sensation que l’agriculture urbaine sert parfois de caution verte. Mais ça la fragilise parce que ça ne s’inscrit pas dans la durée. Économiquement, c’est compliqué de ne pas avoir de bail de longue durée.

Que répondriez-vous à ceux qui vous traitent d’écolos bobos ?

Je leur dis que l’agriculture urbaine est une passerelle. Il n’y a pas de dimension productive car les espaces sont trop restreints. Pour moi, l’enjeu est avant tout pédagogique. Si on veut que les urbains respectent les produits, il faut qu’ils les voient, qu’ils les comprennent, qu’ils les plantent. C’est presque un service public ! Ici, on accueille des gens qui sont parfois éloignés de tout. Ils se reconnectent avec la terre. Et puis, l’agriculture urbaine répond aussi à un enjeu climatique en réduisant les îlots de chaleur, en luttant contre la pollution. La nature, ce n’est pas que du nourricier. Il ne faut pas nous opposer à l’agriculture rurale, les deux sont complémentaires.

Vous avez grandi en Ariège, castrant le maïs pendant votre jeunesse. Pourquoi avoir décidé de vivre à la ville ?

A 14 ans, j’ai vécu un moment traumatisant quand j’ai touché ma première paie. J’avais travaillé dur pour castrer le maïs mais je ne touchais presque rien. C’était démoralisant par rapport à l’énergie déployée. J’ai grandi entourée de fils et de filles de paysans mais je n’ai jamais fantasmé la vie à la campagne. C’est à la ville que je me sens bien. On était nombreux chez moi à aller vers ces choses-là. L’agriculture n’était pas valorisée, on ne nous encourageait pas à y aller. Je suis partie et j’ai fait plein de choses dans les médias, dans la communication. Il y a sept ans, j’ai commencé à lire beaucoup de choses sur le végétarisme, sur l’élevage. J’ai commencé par un cactus sur mon bureau. Et puis, j’ai appris à planter, à semer. C’est là que j’ai compris que le monde agricole allait mal. Je me suis formée, j’ai beaucoup appris pour arriver là où j’en suis.

Quel regard portez-vous sur la crise agricole qui frappe notre pays ?

C’est une mobilisation commune. Qu’ils soient en bio ou en conventionnel, une immense partie des agriculteurs sont en colère. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas tous les mêmes revendications et qu’on entend surtout la FNSEA. Leur discours est très bien rodé et c’est ça qui a été entendu par le gouvernement. Je pense par exemple qu’on n’est pas allés assez loin sur l’artificialisation des sols ou sur les prix garantis. Comment expliquer qu’on puisse encore produire à perte aujourd’hui ? Il y a un grand enjeu autour de la transmission qui n’est pas réglé. Les jeunes, j’ai l’impression qu’on fait tout pour qu’ils n’arrivent pas à s’installer.

Une partie des agriculteurs s’en prend ouvertement aux écologistes et donc aux idées que vous défendez…

Les écologistes sont décrits comme des terroristes. Mais pour moi, on ne pourra pas passer à côté d’une vraie transition. On ne fait que repousser le problème. On voit beaucoup de gens se ranger du côté du déni. Si on reconnaissait les effets du glyphosate par exemple, on pourrait peut-être mettre les moyens pour en sortir. Mais ce n’est pas simple pour quelqu’un qui est endetté à qui on a toujours répété la même chose qu’il va devoir changer de modèle. Je suis entourée de gens qui souffrent mais qui veulent se battre, s’engager. Pour moi, la transition écologique ne peut pas se faire sous forme d’injonction, elle doit se faire en captant l’attention, en expliquant. La nature, c’est une coopération. Je n’arrive pas à voir les choses autrement.