Le gouvernement a annoncé « mettre en pause » le plan Ecophyto qui doit fixer des objectifs de baisse d’usage des pesticides et cristallise la colère des producteurs de grandes cultures. Pourquoi ? « Le temps d’en retravailler un certain nombre d’aspects, de le simplifier », a précisé jeudi le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, lors d’une conférence de presse. Mais c’est quoi au juste ce plan ? Pourquoi le gouvernement a-t-il lâché du lest ? Et pourquoi la grogne des écologistes monte ? On fait le point.

C’est quoi le plan Ecophyto ?

Le premier Ecophyto, lancé en 2008, ambitionnait de baisser de moitié en dix ans l’utilisation des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides), un objectif sans cesse repoussé dans les versions successives du plan. Un deuxième plan, en 2015, reprenait ainsi ce même objectif mais en le repoussant à l’horizon 2025. La nouvelle stratégie gouvernementale, appelée « Ecophyto 2030 », vise aujourd’hui à réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2030 (par rapport à 2015-2017) et à accélérer la recherche de solutions alternatives et urgentes face aux impacts relevés sur la santé des agriculteurs, la mortalité des abeilles, la pollution des eaux, etc. Ce plan avait été rejeté d’emblée par les producteurs de grandes cultures (céréales, graines à huile, sucre, betteraves).

Cette quatrième mouture du plan était en fin de consultation, alors que l’indicateur central du plan, le Nodu (nombre de doses unité), est contesté par des organisations agricoles. Plus précisément, le Nodu prend en compte les quantités de pesticides vendues et les surfaces traitées, aux doses maximales homologuées. La France est passée d’un Nodu de 82 en 2009 à 120,3 en 2018 avant de revenir à 85,7 en 2021. Selon le nouvel objectif du gouvernement, il devrait donc descendre à environ 50 en 2030.

250 millions d’euros étaient prévus à cet effet dans le projet de loi de finances 2024, des crédits dédiés à Ecophyto 2030 devaient être annoncés… par Elisabeth Borne, alors Première ministre.

Pourquoi avait-il été mis en place ?

L’agriculture française est, selon les derniers chiffres du ministère de tutelle, responsable de 19 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. Elle est également la première victime du changement climatique, qui menace les rendements, grignotés par les sécheresses et les inondations. Ecophyto 2030 devait ainsi permettre d’accompagner les agriculteurs dans leurs transitions écologiques. « Et économique », via les 41 millions d’euros distribués par l’Office français de la biodiversité (OFB) pour la recherche, l’expérimentation, etc, notait récemment Sandrine Bélier, directrice de l’ONG Humanité et Biodiversité. « L’enjeu, c’est la protection de la biodiversité mais aussi la santé des agriculteurs qui sont les premières victimes des phytosanitaires qu’ils utilisent », rappelait-elle encore.

Cette politique, sanitaire et environnementale, tout droit sortie du « Grenelle de l’environnement » en 2007, devait donc permettre de protéger également la santé des agriculteurs mais aussi la biodiversité animale et végétale. Sachant que, entre autres, ces 30 dernières années, les populations d’oiseaux des champs ont chuté de 30 % en France, selon des études selon lesquelles l’intensification de l’agriculture est la principale cause de ce déclin.

Pourquoi le gouvernement met-il le plan Ecophyto en « pause » ?

Les plans de réduction des pesticides ont été « inefficaces » depuis quinze ans, car « ils ne proposaient aucune solution pour accompagner les agriculteurs », a affirmé ce vendredi la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, justifiant cette mise « en pause » par la volonté de « sortir de l’écologie punitive ». Le gouvernement souhaite « se poser un mois de plus pour faire en sorte que le plan soit parfaitement compris, dans le cadre d’un accompagnement et pas d’une punition », a-t-elle ajouté. « Nous devons sortir de l’écologie punitive pour être dans une écologie des solutions », a enfin insisté la porte-parole du gouvernement.

De son côté, Gabriel Attal a souhaité « mettre en place un nouvel indicateur » pour substituer au Nodu, que contestent des organisations agricoles. « La consultation et la pause consistent simplement à prendre le temps de travailler (…) sur des questions d’indicateurs, sur des questions de zonage, qu’on puisse effectivement avancer sur un plan qui soit plus conforme et plus équilibré », a relativisé de son côté le cabinet du ministre de l’Agriculture.

Gabriel Attal a par ailleurs visé sans la nommer l’agence sanitaire indépendante Anses en affirmant sa volonté de « sortir d’une situation où notre agence sanitaire » interdit une molécule de produit phytosanitaire en France avant qu’elle ne soit interdite dans l’UE, comme cela a été le cas pour l’herbicide S-métolachlore. Cette « pause » est annoncée alors que l’Etat a jusqu’au 30 juin 2024 pour mieux respecter ses trajectoires de baisse de l’utilisation des pesticides et protéger les eaux, sur ordre de la justice administrative.

Que souhaitent les agriculteurs ?

Chaque agriculteur serait prêt à supprimer « tous les pesticides » s’il avait « une autre solution », tous planteraient des haies, refuge de biodiversité et barrage contre l’érosion, s’il ne fallait pas franchir une course d’obstacles administrative avec « 14 textes réglementaires », a fait savoir la semaine dernière Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Le syndicat majoritaire ainsi que les Jeunes agriculteurs réclament cependant l’ouverture de chantiers législatifs, en particulier pour « afficher la pause normative et le chantier de réduction des normes ». Et les céréaliers en particulier rejettent d’emblée Ecophyto, estimant avoir déjà réduit leurs usages « de 46 % en vingt ans ».

Parmi les doléances des agriculteurs figure aussi le fait de « désarmer les agents » de l’Office français de la biodiversité, pour réorienter cette « police de l’environnement » vers « la pédagogie plutôt que la répression ». Ils regrettent également la diminution de produits phytosanitaires disponibles alors que les alternatives ne sont pas encore là, précipitant les producteurs « dans une impasse qui conduit à importer plus et à détruire l’agriculture française », selon Arnaud Rousseau.

Quelles sont les réactions des politiques ?

« Le gouvernement peut décider de ne plus protéger l’eau, la terre, la biodiversité et même notre santé. Mais avec ça nos agriculteurs ne gagneront pas plus », a réagi sur X, la patronne des Ecologistes Marine Tondelier. Pour la tête de liste écologiste pour les Européennes Marie Toussaint, la mise sur pause du plan Ecophyto « est un recul inacceptable. Le gouvernement vient de faire un cadeau empoisonné au monde agricole ».

« Le gouvernement choisit la voie de la duplicité et de l’ambiguïté : l’indispensable réorientation de notre modèle agricole n’aura pas lieu si on ne sèvre pas l’agriculture de sa dépendance aux toxiques », a-t-elle martelé sur le même réseau social. « Jeter l’environnement en pâture pour éviter de s’attaquer aux véritables problèmes, c’est ajouter au malheur d’une filière et persister dans son sacrifice », a commenté l’eurodéputé David Cormand.

Julien Bayou a, lui, ironisé : « Finalement c’est ''Make pesticides great again''. Le soutien aux agriculteurs ne peut pas se faire au détriment de la santé publique ».

Quelles sont les réactions des ONG et associations ?

La suspension du plan Ecophyto a forcément suscité un concert de critiques chez les écologistes et les ONG environnementales. La consternation domine en effet depuis jeudi. « Nous rejetterons toute participation à une nouvelle dynamique Ecophyto dont l’indicateur serait biaisé », a fait savoir Générations Futures. « Le Nodu nous a permis de voir que la France n’a pas rempli ses objectifs depuis près de quinze ans : quinze ans d’échec pour mettre en pause, ça pose question », s’étonne aussi Thomas Uthayakumar, de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

« Aujourd’hui la FNSEA a gagné et ça permettra de continuer à faire l’agriculture du siècle précédent en gardant toujours plus de produits dangereux sur le marché et en retardant leur retrait de manière cynique », a ajouté le porte-parole de Générations Futures, François Veillerette. « Il s’agit d’une erreur politique majeure car si la question du revenu agricole est une vraie question pour un certain nombre d’agriculteurs, ce n’est pas en sacrifiant l’environnement et les ressources naturelles qu’on réglera ce problème, bien au contraire », a-t-il continué. Cette pause « est une décision purement politique » à « l’encontre de la science et du droit et qui ne va pas résoudre les problèmes des agriculteurs », a estimé l’ONG Pollinis

Au gouvernement désormais de composer avec la fronde des associations, parties prenantes obligatoires des consultations pour établir la stratégie française.