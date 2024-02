En 2023, la Bretagne a battu son record de fréquentation touristique

L’élève faisait déjà partie des meilleurs de sa classe. Déjà brillante en 2022, la Bretagne a été encore plus performante en 2023. Séduisante, envoûtante, dévorante, enivrante, attirante… Mettez-y les adjectifs qui vous plairont, les chiffres sont là. En 2023, la région Bretagne a battu son record de fréquentation touristique avec plus de 115 millions de nuitées enregistrées. D’après les professionnels du tourisme, la péninsule française aurait surtout profité d’une excellente affluence internationale avec un nombre de nuitées en progrès de 9 % sur un an. La clientèle française (+4 % par rapport à 2022) reste cependant ultra majoritaire et représente plus des trois quarts des touristes visitant la région.

Le record officiellement battu, il convient de se poser la question du pourquoi. Bah oui, pourquoi la Bretagne attire-t-elle autant les touristes ? Comment un territoire pluvieux peuplé d’ivrognes et dont les plages sont en permanence tapissées d’algues vertes peut-il séduire autant de visiteurs ? La réponse est plurielle mais peut objectivement se compiler ainsi.

La Bretagne est à la fois :

- très belle et sauvage

- authentique et naturelle

- accueillante et festive

Un constat qui était cependant déjà valable par le passé et qu’il convient de préciser. D’après le comité régional du tourisme, c’est aussi la météo qui a joué en sa faveur. Ni trop chaude, ni trop froide, la région a su attirer des visiteurs toute l’année et a vu sa fréquentation progresser à chaque période de vacances, bondissant de 14 % au printemps. Cet été, elle a même servi de refuge climatique quand la canicule frappait sans s’arrêter le sud de la France. Depuis l’épidémie de Covid-19, la région est aussi perçue comme une destination « saine » où vous pourrez éviter la foule. Enfin, sauf en août à Saint-Malo ou à Vannes où les pics de fréquentation sont légion. Au point que certains imposent des quotas, comme sur l’île de Bréhat.