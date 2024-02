John Podesta remplace John Kerry comme émissaire de Biden pour le climat

Un jeu de chaises musicales sur les questions écologiques est en cours à Washington. John Podesta, jusqu’ici conseiller de Joe Biden en matière d'environnement, va prendre la fonction-clé d’émissaire international du président américain pour le climat, a annoncé mercredi la Maison-Blanche.

Il remplacera John Kerry, qui a laissé ce poste de négociateur-en-chef des questions environnementales pour contribuer à la campagne de réélection du président démocrate. Le directeur de cabinet de la Maison-Blanche, Jeff Zients, a décrit le nouvel émissaire comme « un partisan convaincu d’une politique audacieuse contre le changement climatique, et dont le monde saura qu’il a la confiance du président des Etats-Unis ».

« Trente ans » pour transformer l’économie mondiale

John Podesta, 75 ans, était jusqu’ici notamment chargé de veiller à la mise en œuvre d’un énorme programme d’investissement dans la transition énergétique de Joe Biden (Inflation Reduction Act). Dans une interview au New Yorker l’été dernier, il déclarait : « Il faut transformer l’économie mondiale dans des proportions jamais vues. Et il nous faut le faire en trente ans. »

John Podesta « doit prendre le relais de Kerry et mener les Etats-Unis dans un sprint pour mettre fin au développement du gaz et du pétrole », a pour sa part réclamé le Center for Biological Diversity, une association de défense de l’environnement.

Un vieux routier de la politique américaine

Le nouvel émissaire pour le climat est un vieux routier de la politique américaine, peu connu du grand public mais qui a enchaîné les missions politiques les plus délicates. Il a notamment été un très proche conseiller de l’ancien président Bill Clinton au moment du scandale Monica Lewinsky. John Podesta a par la suite été le directeur de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016, et son nom est associé à l’affaire des courriers électroniques piratés de la démocrate.

John Podesta a également été un haut conseiller du président démocrate Barack Obama, et il est le fondateur du « Center for American Progress », un centre de réflexion.