Deux automobilistes ont été emportés par les eaux dans le sud de La Réunion, touchée depuis dimanche après-midi par des pluies diluviennes, a-t-on appris lundi auprès de la gendarmerie.

Un automobiliste a été entraîné par les flots d’un cours d’eau en crue alors qu’il circulait, tôt lundi matin, sur une route du village de Petite-Ile (sud de La Réunion). Il a ensuite été retrouvé décédé dans son véhicule.

Dimanche, une voiture avec plusieurs personnes à son bord a été emportée par les eaux à Saint-Louis (sud de La Réunion). Les passagers ont pu s’extraire de la voiture et sont sains et saufs. Mais le conducteur, médecin de profession, n’a pas pu sortir. Les recherches sont en cours pour le retrouver.

« Il se passe des choses que nous n’avions plus vu depuis longtemps »

Ces deux accidents se sont produits après que de fortes averses se sont abattues sur la moitié sud de l’île. En raison de la dégradation du réseau routier, plusieurs routes sont inondées, l’ensemble des établissements scolaires de neuf communes du sud, sont restés fermés ce lundi.

« Il se passe des choses que nous n’avions plus vu depuis longtemps », a commenté Serge Hoareau, maire de Petite-Ile. « Là où le drame s’est produit la ravine n’était plus entrée en crue depuis le cyclone Firinga en 1989 », a ajouté le maire.

Les sols et cours d’eau de La Réunion sont gorgés d’eau et fragilisés par les grosses pluies du cyclone Belal et de la tempête Candice qui ont arrosé l’île au cours des quinze derniers jours.