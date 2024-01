Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisse d’Epargne… Les opposants à l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres avaient prévenu que ces banques, impliquées dans le financement du projet, tout comme l’assureur AXA, seraient ciblées. Ils sont passés une nouvelle fois à l’action dans la nuit de dimanche à lundi à Toulouse, en « sabotant » plusieurs distributeurs automatiques de billets dans le centre-ville, à l’aide bombes de mousse et de confettis.

Cette opération est revendiquée par les militants écologistes d’Extinction Rébellion Toulouse. Ces agences et enseignes « ont vu leurs distributeurs sabotés et leurs façades décorés […] pour révéler aux yeux de tous qu’ils sont complices de ce projet qui nous condamne toutes et tous », revendique le collectif dans un communiqué. Ce coup d’éclat s’inscrit dans une longue campagne lancée par les opposants et baptisée « Le grand carnaval : démasquons la mafiA69 ».

Le chantier de l’autoroute A69, un projet vieux de trois décennies, est entré dans sa phase opérationnelle et avance à grands pas. L’infrastructure de 53 km, dont la mise en service est annoncée pour fin 2025, est destinée à désenclaver le sud du Tarn. Elle est considérée comme « obsolète » et « écocide » par ses opposants.