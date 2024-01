« 46 % des émissions alimentaires sont des émissions importées », soit 63 millions de tonnes équivalents CO2, contre 42 % en 2010 (61 millions de tonnes). Tels sont les chiffres du dernier rapport du Haut conseil pour le climat (HCC), publié en pleine mobilisation des agriculteurs.

Selon ce rapport, la part des émissions liées aux importations des produits agricoles a donc augmenté en France, et compte désormais pour près de la moitié de l’empreinte carbone alimentaire française. Les importations atteignent ainsi « 40 à 50 % » des légumes les plus consommés en France, et la part de fruits, poissons et crustacés importés est également élevée, détaille le Haut conseil pour le climat.

« Par ailleurs, 20 % de la viande bovine et 30 à 40 % du porc ou de la volaille consommés en France sont importés », souligne l’organisme indépendant, selon lequel « en vingt ans, les importations de viandes et préparations de volailles ont été multipliées par plus de quatre », pour « en partie répondre à la demande de l’industrie agroalimentaire » et de la restauration.

Les bovins sont la principale source d’émissions directes de l’élevage

L’élevage est à lui seul responsable de 59 % des émissions de l’agriculture, un secteur qui comptait lui-même pour 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France en 2021. Le système alimentaire dans son ensemble représente 22 % de l’empreinte carbone globale des Français, selon le HCC. Les bovins sont la principale source d’émissions directes de l’élevage (83 %), qui sont essentiellement dues au méthane que les vaches produisent en rotant et à la gestion de leurs déjections.

Les émissions de l’élevage ont diminué de 15 % entre 1990 et 2021, mais cette baisse résulte principalement d’une réduction du cheptel en raison des « difficultés socio-économiques du secteur », note l’organisme indépendant. Un élevage est régulièrement épinglé pour ses importantes émissions de gaz à effet de serre, et la Cour des comptes avait en mai 2023 recommandé de « définir une stratégie de réduction » du nombre de vaches élevées en France.

« Aujourd’hui, le poids carbone des importations des pays en dehors de l’Union européenne est supérieur au poids carbone des productions européennes bovines », a estimé lors d’une conférence de presse Marion Guillou, membre du HCC, à l’heure où l’UE négocie des accords commerciaux avec plusieurs pays (Australie, Vietnam, Chili, pays du Mercosur). « Cela ne servirait à rien de donner des consignes de taux de diminution du cheptel bovin parce que si la consommation ne diminue pas en parallèle, cela augmente les importations », a-t-elle ajouté.

Le HCC recommande plutôt de commencer par manger moins de produits d’origines animales : une baisse de la consommation d’au moins 30 % aiderait à réduire de moitié les émissions d’origine agricole d’ici 2050.