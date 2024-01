Elles n’était, certes, pas du niveau des tempêtes Ciaran et Domingos passées en novembre. Il n’empêche, la tempête Isha a soufflé sur la moitié nord de la France dans la nuit de dimanche à lundi. Des rafales jusqu’à 140 km/h ont été relevées dans la Manche, rapporte Météo France. Le vent a également soufflé à plus de 100 km/h dans les départements du Finistère et des Côtes d'Armor.

Rafales parfois virulentes également la nuit dernière le long de la #Manche en marge de la tempête #Isha. On a pu relever jusqu'à :

➡️142km/h à Barfleur (50)

➡️128km/h à Boulogne (62)

➡️126km/h à Calais / Marck (62)

Ce lundi, l’intensité de la tempête devrait peu à peu décliner. Une quarantaine de départements sont tout de même placés en vigilance jaune aux vents violents, alerte Météo France. Sont concernées les régions Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est.

Ce lundi matin, le passage de la dépression n’avait a priori pas laissé trop de stigmates dans la région, qui avait été placée en vigilance jaune aux vents violents. En Ille-et-Vilaine, les pompiers n’ont relevé que quelques interventions mineures pour des arbres couchés. Un bilan qui reste à confirmer.

En première partie de journée, le vent de sud-ouest à ouest pourrait à nouveau souffler en rafales de 70 à 90 km/h sur la moitié nord, localement 100 sur les côtes de la Manche. Il baissera d’un cran l’après-midi, mais des rafales de 60 à 80 km/h resteront possibles sur le relief du Massif central, sur le nord-est et le long des côtes de Manche.

Le froid s'éloigne

Côté températures, l’heure est au redoux. Les gelées seront plus faibles et localisées, avec des minimales entre -2 et +3 degrés du sud de l’Aquitaine jusqu’aux frontières de l’est, localement -2 à -4 degrés dans l’arrière-pays méditerranéen. Il fait très doux dès ce matin de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu’aux Pays de Loire avec 7 à 11 degrés, ailleurs les minimales iront de 2 à 7 degrés. Les maximales atteindront en général 7 à 12 degrés, voire 12 à 16 degrés sur la façade atlantique, au pied des Pyrénées et autour de la Grande Bleue.