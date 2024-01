Nouvelle tentative. Et à en croire les militants, elle n’aurait pas été complètement couronnée de succès. Samedi, les autorités ont mené une nouvelle opération d’évacuation de la ZAD installée à Saïx par des opposants au projet d’autoroute A69. La préfecture du Tarn avait demandé l’intervention des forces de l’ordre pour mener à bien cette opération qui s’est déroulée « sans incident », selon l’administration publique.

Etienne Fauteux, militant du Labo des terres présent sur place, a fait savoir que des militants continuent d’occuper les lieux. Plusieurs collectifs opposés au chantier de cet axe routier censé relier Toulouse et Castres ont installé cette ZAD (Zone à défendre) dite de la Crémade. Huit personnes ont été interpellées samedi.

Des personnes perchées dans les arbres

Les collectifs anti-A69 présents sur la ZAD ont dénoncé samedi une « provocation » des pouvoirs publics et annoncé leur intention de « reconstruire ». Les forces de l’ordre sont revenues dimanche, a assuré Etienne Fauteux, mais toujours sans parvenir à vider les lieux des opposants. « On a entre 10 et 20 personnes qui sont dans les arbres et qui sont prêtes à tenir aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il expliqué.

La ZAD avait déjà été évacuée le 22 octobre, mais les opposants étaient parvenus à s’y réinstaller. A l’Assemblée nationale, les députés écologistes ont demandé mardi l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur ce projet controversé.

Parmi eux, la députée Christine Arrighi, élue de Haute-Garonne, a dénoncé mardi à cette occasion un « scandale écocide d’un chantier qui n’a aucune raison d’être, ni économique, ni financière, et encore moins environnementale ».