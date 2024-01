Un vrai carnage. Si la tempête Ciaran n’avait fort heureusement pas fait de victime en Bretagne, les violentes rafales n’avaient toutefois pas épargné la végétation avec des dizaines de milliers d’arbres qui avaient plié sous la force du vent. Un véritable spectacle de désolation mais aussi un casse-tête pour de nombreux maires qui se demandaient alors ce qu’ils avaient bien pouvoir faire de tout ce bois mort.

Dans le Morbihan et le Finistère, une partie de ces arbres déracinés par la tempête dans la nuit du 1er au 2 novembre vont servir à chauffer des logements. C’est le cas dans les agglomérations de Lorient et de Quimperlé où la société publique locale Bois Énergie Renouvelable est chargée de valoriser ce bois meurtri par la tempête. « On tente de limiter les dégâts et de valoriser ce qui peut l’être », souligne Olivier Pernot, agent d’exploitation à la SPL.

Les arbres broyés et transformés en petites plaquettes

Le chantier n’est pas une mince affaire avec plus de 200 tonnes de branches et de troncs qui sont stockées dans la trentaine de communes actionnaires de la société publique locale. A Quéven près de Lorient, la plateforme bois en a déjà réceptionné soixante tonnes. Sur place, les arbres cassés sont broyés pour être transformés en petites plaquettes de quelques centimètres.

Une fois séché, une étape qui peut prendre entre trois et six mois, ce combustible servira à alimenter huit chaufferies bois des environs. Et donc à chauffer des habitants raccordés à ces réseaux de chaleur l’hiver prochain.