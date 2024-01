Depuis plus d’un an, dans ce secteur paisible au nord de Nantes, le paysage a radicalement changé : au fil des saisons, évidemment, mais surtout en raison de l’avancée d’un impressionnant chantier. Ces derniers jours, le faible niveau d’eau du lac de Vioreau semble comme figé par la glace alors que la température peine à devenir positive. Autour, les pelleteuses et autres engins qui se sont activés ces derniers mois vont commencer à se retirer : la plus grande réserve d’eau douce de Loire-Atlantique, indispensable à l’alimentation et au bon fonctionnement du célèbre canal de Nantes à Brest, s’apprête à entamer la dernière phase de sa rénovation, dictée par celle de son imposant barrage du XIXe siècle.

Après avoir été totalement mis à sec, le temps des travaux, le réservoir hydraulique de 180 hectares doit véritablement commencer son remplissage, au gré des pluies à venir. Au département de Loire-Atlantique, où l’on a investi près de 17 millions d’euros pour cette opération « hors normes », on croise les doigts pour que ces précipitations soient régulières, mais aussi ni trop faibles ni trop abondantes. Il faudrait, en théorie, entre un et six mois pour que le niveau remonte complètement.

Un mètre par semaine max pour tester l’étanchéité du barrage

Car si l’on parle d’un lac artificiel, les 7,5 millions m3 d’eau qu’il doit en théorie contenir sont bel et bien totalement naturels. Pour autant, pas question de voir passer les orages en se tournant les pouces, au risque de tout faire rater. « La vitesse de remontée du réservoir autorisée est d’au maximum un mètre par semaine, et ne doit pas dépasser les paliers suivants : 4,7 mètres jusqu’à fin février puis 6,7 mètres jusqu’à fin mars », explique-t-on au conseil départemental.

Des contraintes réglementaires très strictes nécessaires notamment pour s’assurer que l’imposant barrage en pierres vieux de 200 ans, et qui présentait des faiblesses, soit véritablement étanche et capable de faire face à d’éventuelles crues. « Ces travaux étaient indispensables au nom de la sécurité hydraulique, rappelle Anne-Cécile Olivier, responsable du service infrastructures et voies navigables au département de Loire-Atlantique. Si l’eau passe au-dessus, c’est environ 8.000 habitants concernés, et de nombreuses espèces protégées menacées sur ce site classé Natura 2000. »

La navigation va reprendre cet été entre Nantes et Brest

Déjà, les dernières pluies, trop abondantes et qu’il a donc fallu en partie évacuer, ont contrarié les plans des ouvriers, qui étaient une cinquantaine au pic de l’activité. Mais les équipes sont confiantes dans le fait que la navigation puisse reprendre convenablement dès cet été sur le canal de Nantes à Brest, avant une utilisation optimale, en 2025. Les clubs nautiques et de loisirs du secteur de Vioreau se préparent eux aussi à rouvrir leurs portes au public, alors que les pêcheurs, nombreux à fréquenter ce spot très réputé, ont commencé à réintroduire les dizaines de tonnes de poissons qu’ils avaient capturés avant que le lac ne s’assèche.

Le barragiste, lui, est parti à la retraite et ne sera pas remplacé alors que le nouvel ouvrage est désormais entièrement automatisé. « Avec notre outil de supervision, il n’y aura plus besoin de venir manuellement pour ouvrir les vannes, lorsqu’il faudra réguler le niveau d’eau », renseigne Benjamin Gauthier, ingénieur en charge de la modernisation des voies navigables, au département. Très attendue, l’inauguration officielle du barrage de Vioreau, désormais en partie recouvert d’un revêtement blanc, est prévue pour la fin du mois de mai.