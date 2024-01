Alerte ! Des milliers de téléphones portables vont sonner, vendredi à 10 heures, au même moment. Les habitants des neuf départements côtiers de Méditerranée vont recevoir un message évoquant un tsunami sur les côtes françaises. Un entraînement grandeur nature, afin de tester à la fois le dispositif FR-Alert et de sensibiliser la population.

Cet exercice « n’appelle aucune action ou réaction des destinataires », précisent les services de l’Etat. Inutile, donc, de « contacter les forces de l’ordre, services de secours, ni standards téléphoniques des préfectures et mairies concernées ». Et encore moins de « relayer de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux ».

Initialement prévu début novembre, il avait été repoussé en raison de l’imminence du passage de la tempête Ciaran en France et du risque de confusion auprès de la population. Un exercice de moindre importance a déjà eu lieu à Frontignan (Hérault), à l’automne.

Face au risque quasi certain de tsunami en Méditerranée

Des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, en passant par le Corse, les destinataires pourront, s’ils le souhaitent, répondre aux liens envoyés dans le message. L’un pour cartographier la réception des notifications, l’autre pour leur retour d’expérience. Le Grau-du-Roi, seule commune littorale du Gard, fera l’objet d’observations par les étudiants de l’université d’Avignon.

Si tous les téléphones vont sonner (y compris ceux en mode vibreur), aucune force de l’ordre ne sera déployée sur le terrain et aucune sirène ne retentira. L’exercice est uniquement à but préventif, mais il est loin d’être anodin. En juin 2022, les experts de l’Unesco ont estimé comme quasi certaine la probabilité d’une vague de tsunami de plus d’un mètre en Méditerranée, lors des trente prochaines années.