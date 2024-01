Depuis ce week-end, les yeux sont rivés vers la ville de Grindavik, en Islande, où trois habitations ont été brûlées ces dernières heures. La faute à un volcan, entré en éruption dimanche à proximité de ce port de pêche de 4.000 habitants, tous évacués depuis. La lave n'avait pas atteint de maisons depuis cinquante-et-un ans. « C'est irréel. C'est comme regarder un film », a déclaré l'un d'eux à l'AFP ce lundi. S’ils sont très souvent synonymes de danger, pourquoi les volcans nous fascinent-ils autant, notamment lorsqu’ils entrent en activité ? Eléments de réponses avec Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l’université Paris-Saclay et auteur de l’ouvrage Volcanologue (L’Harmattan).

Pourquoi est-on attiré par les images de volcans en éruption ?

Difficile de décrocher son regard d’un reportage montrant des images de l’Islande. Certains touristes sont même prêts à traverser la planète pour s’approcher au plus près de ces volcans en activité. Pour Jacques-Marie Bardintzeff, ce sont les multiples paradoxes qui les entourent qui expliqueraient une telle fascination du public. « Les volcans sont à la fois majestueux, mais aussi très inquiétants. Il y a le beau d’un côté, et l’aspect destructeur de l’autre ».

Car au-delà d’un impressionnant phénomène géologique, le volcan en éruption nous ramène à la mythologie. « Depuis que l’humain existe, le volcan a toujours été déifié, chez les Grecs, les Romains, les Mexicains, ou encore les Hawaiens, poursuit Jacques-Marie Bardintzeff. Lors d’une éruption, tous les éléments se rencontrent : la terre, l’air, le feu, l’eau parfois… Comme une lutte, tels des dieux qui se battent. »

N'est-ce pas aussi tout simplement parce que c'est joli ?

C’est aussi car on ne sait pas exactement ce qui se déroule sous nos pieds que ces événements ont quelque chose de mystérieux. « Tout se passe à 100 km sous terre, alors que le rayon de la Terre est de 6.000 km. C’est à la fois beaucoup et peu, explique le volcanologue. Là, la température et la pression sont telles que la roche peut fondre, ce qu’on appelle du magma. Il peut ensuite remonter par des fractures ce qui, si elles s’ouvrent, crée une éruption. S’il reste liquide, une coulée de lave se forme, comme actuellement en Islande. Il peut aussi se produire des projections, on parle alors d’une éruption explosive. »

Dans le premier cas, le spectacle vaut aussi le coup d’œil pour son aspect esthétique. « La roche en fusion devient rouge, orange, ou jaune quand elle est particulièrement chaude. La nature est vraiment belle quand elle se déchaîne, avec toutes ces couleurs, surtout sur un fond de ciel bleu, de roche noire, sur de la neige…, estime le scientifique. Quand vous êtes là, à quelques mètres, c’est exceptionnel. On assiste à la naissance d’une roche, comme en début ou en fin du monde. »

Même s’ils sont destructeurs, a-t-on le droit d’être fan des volcans ?

S’ils offrent de superbes images, les volcans ont aussi provoqué de terribles catastrophes, comme encore en 1985 en Colombie où le volcan Nevado del Ruiz a fait 25.000 morts. Et notamment lors des nuées ardentes, ces nuages de gaz et de cendre qui peuvent débouler à 300 km/h ne laissant aucune chance à ceux qui se trouvent sur leur passage.

Mais les volcans sont aussi source de vie, rappelle Jacques-Marie Bardintzeff. « L’Islande n’existerait pas sans eux ! Ce sont des volcans sous-marins qui ont émergé et ont créé l’Islande, où l’on vit la plupart du temps très bien, rappelle le volcanologue. En fait, ils font partie de l’écosystème et sont le témoin de la bonne santé de la planète Terre : elle produit de l’énergie, la libère, et celle-ci se transforme en séismes, en océans qui s’ouvrent, en chaînes de montagnes qui grandissent… Les planètes qui n’ont pas de volcans sont des planètes mortes, comme la Lune. »

Aujourd’hui, on estime à 1.600 le nombre de volcans actifs sur les continents. Avec, en moyenne, 50 éruptions par an.