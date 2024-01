C’est le plus niveau du panel de vigilances météo. L’île de La Réunion a été placée en vigilance violette cyclonique par le préfet du département-région. L’île française située dans l’océan indien est en effet sur la trajectoire du puissant cyclone Belal. Les autorités s’attendent à des rafales de vent de 250 km/h et des rivières en crue alors que le mur de l’œil touche lundi matin le nord de La Réunion.

En métropole, on voit rarement cette alerte violette, au pire des cas, la rouge est déclenchée, comme récemment dans le Pas-de-Calais pour des risques de crues. La vigilance violette concerne plus souvent l’Outre-mer, davantage sujette à une météo cyclonique. L’alerte pour cyclone va du jaune au bleu, en passant par orange, rouge et donc violet. L’alerte violette est l’alerte maximale représentant un « danger exceptionnel », selon le site de Météo-France. L’alerte bleue, dite « phase de sauvegarde », traduit une menace « écarte » même s’il « reste des dangers ». Elle a été mise en place depuis l'été 2022 et indique qu'il ne faut impérativement rester confiné.

Rafales violentes et vagues de 8 mètres

Avec cette alerte, des impacts majeurs sont attendus : des « vents dévastateurs » jusqu’à plus de 250 km/h sur les plus hauts sommets, « une houle cyclonique grosse » avec des vagues moyennes autour des 8 mètres et « des cumuls de pluies très importants » attendues dans la journée, développe Météo-France. Motif de relatif soulagement, « Belal ne devrait toutefois pas atteindre le stade de cyclone tropical intense », selon les services de météorologie, qui comparent son impact à celui du cyclone Firinga en 1989.

Même si une phase d’accalmie est prévue avec le passage de l’œil du cyclone, ce n’est que temporaire et cela « ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé », prévient Météo-France. Les habitants de La Réunion doivent « suivre de près l’évolution des prévisions et à se conformer aux consignes des autorités locales ».