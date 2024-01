Cyclone Belal EN DIRECT : La Réunion confinée pour l’arrivée des vents « dévastateurs »…

2h40 : Belal dix ans après Bejisa

L’île n’a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans et le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014. « Ce qui arrive sur La Réunion est un phénomène qui est sans doute encore plus intense que ce qu’on pouvait évoquer (samedi) quand on donnait des références à 10 ans, 20 ans », a toutefois prévenu le préfet, évoquant plutôt Firinga en 1989 voire Jenny en 1962.