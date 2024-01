Dès 16 heures à Paris, la Réunion passera en alerte orange au cyclone, a annoncé le préfet de cette île de l’océan Indien, Jérôme Filippini, lors d’une conférence de presse. « Il faut prendre au sérieux, même très au sérieux, ce qui est en train de se passer », a insisté le préfet de ce département et région français de quelque 870.000 habitants. « Il faut faire des stocks d’eau et de nourriture, se préparer à être en autarcie pendant quelques heures ou quelques jours, avoir sa trousse de secours. Il faut se poser dès maintenant (la question) où vous serez à l’abri à partir de dimanche soir », a souligné le préfet.

Car au large, la tempête Belal est en cours d’intensification, indique Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France. Le système devrait passer au plus près de La Réunion entre la fin de nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi. Selon les prévisions actuelles, l’œil du cyclone pourrait passer à environ 100 km des terres, entre La Réunion et Maurice.

Il serait alors « au stade de cyclone voire cyclone intense au plus près de La Réunion. On s’attend à des impacts significatifs en raison des vents, de la pluie et de la houle », a détaillé Céline Jauffret. Météo France prévoit des rafales de plus de 150 km/h sur les hauteurs de l’île. « Un impact direct (sur La Réunion) n’est pas exclu, ce qui impliquerait des vents dépassant les 220 km/h dans les bas et pouvant atteindre 250 km/h dans les hauts », prévient-elle. Une houle dépassant les six mètres et de fortes précipitations sont également attendues.

La Réunion n’a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans et le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014. Interrogé à propos du déclenchement de l’alerte rouge, synonyme de danger imminent, le préfet a répondu que ce passage était « assez probable », même s' « il est beaucoup trop tôt » pour donner le jour et l’heure de son activation.