Le froid échauffe les esprits. Sur Facebook, une publication virale vue plus de 1,2 million de fois remet au jour une infox sur les véhicules électriques soi-disant coincés dans la neige. La photo, publiée le 9 janvier sur une page d’un collectif du Val-d’Oise, montre une voiture électrique en charge et est accompagnée de la phrase « une pensée pour les voitures électriques bloquées cette nuit dans la neige ».

Dans la nuit du 8 au 9 janvier, des centaines de Franciliens et Franciliennes ont été bloquées sur les autoroutes A12 et A13 en raison d’accidents dus à la neige et au verglas. Le fait que les véhicules soient thermiques ou électriques n’a donc pas de rapport avec cet événement. La photo est, en outre, datée : elle circule depuis 2012 sur Internet, et a aussi été utilisée de manière trompeuse dans des posts sur X pour critiquer les véhicules électriques. Sauf que le contexte initial était tout autre : l’image illustre un article du site Automobile propre, qui montrait qu’il était possible de faire un trajet en véhicule électrique en montagne.

Un trajet test effectué en 2012

Dans ce dernier, Gérard, un lecteur du site d’informations sur les mobilités décarbonées raconte un trajet qu’il a effectué en Nissan Leaf en Alsace en février 2012. Il s’agissait d’un test pour « mieux comprendre l’impact des conditions météorologiques et topographiques sur l’autonomie d’une voiture électrique », avec ce trajet de 115 km réalisé dans le Haut-Rhin, près de Colmar, et qui passait par les montagnes alors qu’il neigeait.

Et d’après ce récit de 2012, il n’y a pas eu de blocage : le lecteur explique avoir rechargé sa voiture électrique pendant deux heures avec une rallonge de 50 m par prudence, car le tableau de bord indiquait une autonomie faible. Au final, souligne-t-il, il aurait pu s’en passer, et il critique l’affichage de l’autonomie, « du grand n’importe quoi ». Selon le site de Nissan, l’autonomie de ce véhicule est donnée à 270 km aujourd’hui.

« Les véhicules électriques ont bien évolué depuis onze ans »

Contacté, Yoann Nussbaumer, le fondateur d’Automobile propre, confirme que la photo est bien celle de l’utilisateur qui avait témoigné. « C’était il y a onze ans, et les véhicules électriques ont bien évolué depuis, souligne-t-il auprès de 20 Minutes. Ils ont de meilleurs systèmes de chauffages, plus performants, des batteries de plus grande capacité, etc. »

Dans un guide publié en 2019, Renault a donné des conseils pour optimiser l’autonomie de la voiture électrique en hiver. Une baisse d’autonomie des batteries ou une augmentation du temps de chargement peuvent se produire quand les températures passent sous les 0 degrés. Le constructeur conseille de préchauffer la voiture, lorsqu’elle est en charge, une demi-heure avant le départ pour partir au chaud et sans affecter le capital de la batterie.

Encore mieux : il est recommandé d’activer le mode écoconduite, qui permet « d’éviter les accélérations trop franches qui consomment beaucoup d’énergie et les freinages trop brusques », relève le guide. La batterie pourra aussi se recharger grâce au système de freinage récupératif.