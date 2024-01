Le mercure continue de descendre ce mardi dans les thermomètres. Le froid s’accentue dans le nord-est de la France ainsi que dans le Massif central, se conjuguant avec des risques de crues dans le Nord et le Pas-de-Calais. La journée devrait d’ailleurs être la plus froide de la semaine dans l’Hexagone, avec des températures ressenties comprises entre -5 °C et -10 °C sur un vaste tiers nord-est.

« L’offensive hivernale se poursuit », annonce Météo-France. « Sur le nord du pays, le vent de Nord-Est accentue l’impression de froid qui s’étend. Les températures nocturnes sont glaciales. »

La neige fait son retour

Il fera de -7 °C à -4 °C degrés dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, la Bretagne, l’Auvergne et le Limousin, et de -5 °C à -2 °C degrés sur le reste du territoire, anticipe le service météorologique. Mardi matin, seules la Côte d’Azur et la Corse enregistreront des températures positives, avec des minimales comprises entre 3 et 7 degrés et des maximales de 8 à 14 degrés.

La neige entrera en scène dans la Drôme, l’Isère, l’Ain et le Jura, pour quelques centimètres. Des flocons pourront aussi tomber, en faible quantité, du Bassin parisien à la Basse-Normandie et à la Bretagne.

Quarante-huit départements sont en vigilance jaune « grand froid » et le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange « crues ». A Blendecques, dans le Pas-de-Calais, l’une des communes sévèrement touchées par les inondations la semaine passée, le gel a figé la boue dans les rues. A Arques il n’y a plus d’eau sur la place de l’Hôtel de Ville mais certains riverains se sont retrouvés sans chauffage, alors que Météo-France prévoit -6 °C mercredi.

La « vague de froid » n’est officiellement pas là

Si les températures ont rapidement baissé après une période particulièrement douce, la situation actuelle ne remplit toutefois pas les critères d’une « vague de froid », définie en France comme un épisode durable et étendu de froid (au moins trois jours) dont au moins une journée où la température moyenne (indicateur thermique national) passe sous -2 °C. En effet, les températures remonteront doucement à partir de mercredi mais les minimales resteront basses, avec des gelées quasi généralisées et localement fortes, prévient cependant Météo-France qui anticipe par ailleurs « un épisode neigeux » qui pourrait concerner l’Aquitaine, les Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, et se prolonger jeudi.

Si le niveau de froid s’annonce « banal » dans l’est du pays, Météo-France note que « ce ne sera pas forcément le cas sur les régions de l’ouest, au moins localement ». « De la Normandie à la Bretagne, en passant par le Maine, l’enchaînement de quelques journées sans dégel est devenu rare », souligne l’organisme, ajoutant : « À Alençon ou Laval, si l’on reste trois jours sous 0 °C comme cela pourrait se produire, cela serait inédit depuis février 2012 ».