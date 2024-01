Marineland a refusé tout commentaire. Preuve, s’il en fallait une, que le sujet des orques du parc animalier d’Antibes est particulièrement sensible. Ce vendredi, la préfecture des Alpes-Maritimes a pourtant annoncé que Marineland semblait préparer un éventuel départ de ses trois orques, tout en assurant ne pas avoir encore reçu de demande de permis d’exportation.

L’association One Voice, qui dénonce depuis cet été un projet de vente des orques à un zoo japonais, a pour sa part exprimé son inquiétude de voir les cétacés s’envoler dès la semaine prochaine pour le Japon. Une inspection avait été programmée après le décès d’un mâle à l’automne.

La loi de 2021 contre la maltraitance animale interdira à partir de décembre 2026 les spectacles mettant en scène des animaux sauvages. En envoyant ses trois orques dans un pays moins protecteur, le parc animal d’Antibes serait à l’origine « d’une vaste mascarade » selon l’association, qui demande que les orques soient accueillies dans un sanctuaire marin.

Une grue aurait été positionnée au-dessus de Marinland et des palissades ont été érigées. Actuellement fermé, le parc pourrait profiter de la disponibilité de ses soigneurs pour « entraîner » les animaux à ce très long voyage. D’après Sea Sheperd, un exercice d’évacuation serait programmé pour Wikie, Inouk et Keijo dans la nuit du 9 au 10 janvier.

Exercice d’évacuation pour les orques du Marineland : l’étau se resserre



Exercice d'évacuation pour les orques du Marineland : l'étau se resserre

Après le décès de l'orque Moana en octobre dernier, âgé de 12 ans, et la mort du delphineau âgé de 48h le jour de Noël, la direction du Marineland d'Antibes a décidé de programmer dans la nuit du 9 au 10… pic.twitter.com/sglvHuL3um — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) January 5, 2024





Ouvert en 1970, le parc Marineland d’Antibes indique accueillir 750.000 visiteurs par an en année normale. Il ne compte plus que trois orques après le décès soudain et encore inexpliqué en octobre de Moana, un mâle de 12 ans.