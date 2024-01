La France semble attaquer l’année 2024 plus sereinement sur le plan énergétique. En proie à des difficultés d’approvisionnement en électricité en raison de problèmes de corrosion sur plusieurs réacteurs depuis deux ans, le pays vient juste de battre un nouveau record d’exportation d’électricité vers ses voisins européens. Conséquence : le gestionnaire Réseau de transport d’électricité (RTE) aborde sereinement la vague de froid qui va croquer la France la semaine prochaine. Alors que des températures négatives sont attendues sur une majorité du pays, RTE s’attend à « des consommations d’électricité en hausse » mais n’est pas inquiet.

Dans un communiqué, le gestionnaire assure que « la production française pourra couvrir les consommations sur le territoire, avec une pointe estimée à 83,5 GW mercredi 10 janvier ». Le record historique de consommation de la France remonte à la vague de froid de début 2012, avec une pointe montée à 102,98 GW le 8 février en soirée. « Même si aucune vigilance particulière n’est à prévoir pour la sécurité d’approvisionnement, la France pourra si besoin compter sur ses capacités d’import » grâce à ses voisins européens, précise RTE.

En 2022, la France avait été importatrice nette d’électricité sur la quasi-totalité de l’année, ce qui n’était plus arrivé depuis quarante-deux ans. Mais ça, c’était avant. Depuis, le système électrique se porte bien mieux : le 3 janvier, « la France a enregistré un nouveau solde exportateur maximum à 20,3 GW », pulvérisant ainsi les précédents records d’exportation, survenus en février 2019 (17,4 GW) et décembre 2023 (18,7 GW).

Pourquoi la France a-t-elle connu de nouveaux records d’échanges d’électricité en ces premiers jours de 2024 ? ⚡️

➡️ 20,3 GW de solde exportateur maximum relevé le 3 janvier à 15h30



— RTE (@rte_france) January 5, 2024





La baisse de la consommation française, couplée à « une production éolienne abondante en France » et à des températures plutôt douces, a permis à la France de couvrir l’ensemble de ses besoins en électricité par des sources décarbonées (éolien, hydraulique, solaire et nucléaire), les 2 et 3 janvier, y compris pendant les pics de consommation.