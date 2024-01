Le nouvel épisode d’inondations hors normes qui a touché le Pas-de-Calais se calme enfin. La vigilance rouge « crues » a été levée vendredi matin, selon le site de Météo-France et la décrue a commencé. Le département reste toutefois en vigilance orange « crues », tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse.

Après le décès d’un septuagénaire dans sa voiture immergée mercredi en Loire-Atlantique, les pompiers ont secouru jeudi matin dans les Ardennes une conductrice piégée dans son véhicule avec de l’eau à mi-portière. Elle a été hospitalisée à Sedan, selon les pompiers. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait promis jeudi des « réponses exceptionnelles » lors d’une visite dans le Pas-de-Calais.

Nouveau dossier pour catastrophe naturelle ?

« A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles », a déclaré Christophe Béchu qui s’est rendu avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à Thérouanne, commune de 1.200 habitants envahie par les eaux pour la deuxième fois depuis novembre.

Il a évoqué la possibilité de ne pas demander de nouveau dossier pour classer en catastrophe naturelle les communes déjà touchées « en considérant que c’est le même épisode qui se poursuit », alors que 189 communes sont concernées par ces nouvelles crues, contre 282 en novembre. Les sols sont toujours gorgés d’eau après les pluies records de l’automne.

Un fonds d’urgence et la peur des pluies

Outre le fonds d’urgence de 50 millions d’euros annoncé après deux semaines de crues historiques qui ont fait quatre blessés et d’importants dégâts en novembre, « on devra évidemment rehausser notre niveau de soutien », a-t-il ajouté. Le président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard, maire LR de Cannes, a appelé à « une mobilisation au plus haut niveau entre les maires, les présidents d’intercommunalités et l’exécutif », avec un Français sur quatre et un emploi sur trois concernés par le risque de débordement de cours d’eau.

Sur le fleuve côtier Aa, qui était en vigilance rouge depuis mardi, « la décrue s’est amorcée durant la nuit de mercredi à jeudi », selon l’organisme de surveillance Vigicrues. Mais les pluies en cours « pourraient occasionner des réactions modérées ou ralentir les décrues en cours ». Jeudi en fin d’après-midi, une soixantaine de départementales étaient encore coupées par les eaux, notamment autour de Montreuil-sur-Mer, selon la préfecture. Et dans le Pas-de-Calais, 500 foyers restent privés d’électricité et 2.100 habitants d’accès à l’eau potable, a indiqué le préfet Jacques Billant.