Ce mercredi, plus de 130 hectares ont été traversés par un feu de végétation sur les hauteurs de Barbaggio (Haute-Corse). L’incendie a démarré à la mi-journée avant de se propager au maquis environnant. Le service d’incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse précise qu'« aucun point sensible ou habitation ne sont menacés dans l’immédiat. »

D’importants moyens de secours sont mobilisés pour circonscrire les flammes qui ont parcouru 130 hectares de végétation : 27 engins de lutte sont engagés et près de 140 personnels, ainsi qu’une seconde unité de la Sécurité civile et un groupe d’intervention feux de forêt de Corse-du-Sud. Un hélicoptère bombardier d’eau de Corse-du-Sud a également effectué plusieurs largages.

Une circulation toujours interrompue

La circulation est toujours interrompue à proximité du col de Teghime, un axe de circulation proche de l’incendie. La fumée provoquée par les flammes a même atteint la ville de Bastia, située à quelques dizaines de kilomètres du sinistre. Le SDIS de la Haute-Corse, précise que « le feu n’est pas sous contrôle » alors qu’une météo défavorable est annoncée pour cette nuit et jeudi matin.

La Haute-Corse est en vigilance jaune « vent » par Météo-France de mercredi 18 heures à jeudi midi.