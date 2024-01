Le passage à l’année 2024 n’a pas changé grand-chose dans le ciel breton. Confrontée à d’importantes précipitations ces dernières semaines, la région est toujours sous la menace de nuages chargés de pluie. Conséquence : plusieurs cours d’eau de la région ont été placés en vigilance orange ce mardi 2 janvier en raison des risques de crues. Les habitants de certains secteurs du Finistère et du Morbihan sont notamment appelés à la vigilance.

Dans la région, ce sont surtout les bassins de l’Odet et de la Laïta situés au sud du Finistère et du Morbihan qui sont scrutés de près par les autorités. « Le pic de hauteur d’eau devrait être atteint pour les bassins sud lors de la marée haute ce soir, à partir de 20h30 », prévient la préfecture du Finistère, qui espère que les cumuls de pluie annoncés en baisse le seront vraiment. « Des débordements potentiellement importants pourraient avoir lieu lors de la marée de mardi », alerte-t-elle. Les rivières de Morlaix et de l’Aulne restent quant à elle en vigilance jaune, en raison « d’un risque de débordement plus faible ».

#Météo #Bretagne #Pluies 🌧️☔️ La perturbation quitte la région. Les cumuls en 24h sont impressionnants (en mm) :

☔️ 87 à Brennilis

☔️ 74 à Coray

☔️ 73 à Bannalec

☔️ 69 à Ploërdut

☔️ 66 à Elven

☔️ 64 à Quimperlé

☔️ 61 à Sizun

☔️ 61 à St-Goazec

☔️ 59 à Pontchâteau

☔️ 59 à Kerpert. pic.twitter.com/fqD0c7vp5S — Stéven Tual (@StevenTual_off) January 2, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Dans les Monts d’Arrée, ce sont plus de 80 mm de pluie qui sont tombés en vingt-quatre heures selon le site Météociel, gorgeant d’eau des sols déjà trempés. Le secteur de Quimperlé fait également partie des plus arrosés. Il est conseillé de limiter ses déplacements et d’éviter les zones les plus inondées.

« On est impuissant »

Dix départements avaient été placés en vigilance orange pour des crues et un risque de pluies inondations mardi en raison de précipitations abondantes sur la moitié nord du pays, avait alerté Météo-France. Des cours d’eau ont déjà débordé dans les Hauts-de-France, un mois et demi seulement après d’importantes inondations subies dans la foulée des tempêtes Ciaran et Domingos. « On est impuissant face à des mouvements comme ça » mais avec des sols gorgés d’eau, « dès qu’il pleut 30 mm, à chaque fois, on est sous l’eau », témoignait ce matin un chauffeur routier du Pas-de-Calais.