Des traces de crème solaires trouvées au Pôle Nord

Il ne fait pourtant pas bon s’y baigner mais on trouve des résidus de crème solaire jusqu’au Pôle Nord. Telle est la conclusion d’une étude scientifique publiée dans la revue Science of The Total Environment, relayée par Courrier International.

Une première pour la neige arctique

Pour mener leur enquête, une équipe de chercheurs a prélevé et analysé des échantillons collectés sur cinq glaciers de Norvège dont certains se trouvent éloignés de toute activité humaine. Dans un communiqué Marianna D’Amico, la première autrice de cette étude et doctorante en sciences polaires à l’université Ca’Foscari de Venise, a indiqué qu’il s’agissait de « la première fois qu’un grand nombre des contaminants analysés, tels que le benzophénone-3, l’octocrylène, le méthoxycinnamate d’éthyle et le salicylate d’éthyle, sont identifiés dans la neige arctique ».

Preuve de l’impact global des activités humaines, les chercheurs estiment que ces polluants contenus dans les crèmes solaires ont été transportés depuis les latitudes basses par la circulation atmosphérique.