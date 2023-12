Les fêtes de fin d’année, et particulièrement Noël, riment souvent avec un paysage neigeux dans l’imaginaire collectif – du moins dans les pays situés au nord de l’équateur. Pourtant, un noël neigeux en France n’est pas si commun que ça et risque, avec le dérèglement climatique, de l’être de moins en moins, comme l’explique à 20 Minutes Christine Berne, climatologue chez Météo-France.

Pluie et douceur au menu de Noël

On est loin de la carte postale féerique vendue dans les feuilletons de Noël et l’imagerie autour de cette fête. Des températures relativement douces, autour de 6 °C en moyenne sur l’ensemble du pays, sont les conditions météo ordinaires relevées à cette période de fin d’année. En moyenne le 25 décembre, dans le Sud-Ouest, il fait entre 10 et 11 °C l’après-midi, sur le pourtour méditerranéen, entre 12 à 14 °C et 8 °C à Paris. Avec, cette année, des températures au-dessus des normales de saison, allant jusqu’à 17 °C à Perpignan, peu de chance, encore une fois, de voir de la neige tomber en plaine en 2023. Il faut s’attendre davantage à une petite pluie désagréable qui pourrait mettre en danger les emballages cadeaux faits de papier et de carton.

« Entre le 24 et le 26 décembre, la France sera concernée par des courants d’ouest très doux, avec des passages pluvieux surtout sur les régions nord. La limite de la neige sera très élevée, souvent au-dessus de 2000 mètres, et par conséquent il pleuvra même sur les sommets des Jura et des Vosges. A fortiori, le risque de neige est nul en plaine », précise ainsi le site de Météo-France. Même en montagne, il faut grimper toujours plus en altitude pour trouver les premiers flocons de neige. « Il y a 20 ou 30 ans, on trouvait de la neige en moyenne montagne » à cette période, selon Christine Berne, mais « la limite de neige est de plus en plus élevée ».

La neige de plus en plus rare en France

Si la neige arrive avec l’hiver, c’est rarement en décembre qu’elle recouvre les paysages français car « le mois de décembre n’est pas le plus froid, on attend plus de la neige en janvier et février », explique encore la climatologue. De manière plus globale, il y aura « de moins en moins de neige en France », que ce soit en décembre, en janvier ou en février. « Avec les températures qui se réchauffent, la période où il y a de la neige se rétrécit, année après année, on perd de l’amplitude », prévient Christine Berne.

Le dernier « Noël blanc » à Besançon, ville coutumière de la neige, remonte ainsi à 2010, selon les données de Météo-France. Le précédent date de 2001. A Besançon, « on a perdu 8 jours par an en moyenne de neige au sol entre la période 1961-1990 (28 jours/an) et 1991-2020 (19,7 jours/an) » et « au vu des prévisions, ce Noël 2023 sera le 13e Noël d’affilée sans neige au sol à Besançon », rapporte encore le site météorologique. Une série de « Noëls verts » inédite depuis 1949.

Mais la neige en France « ne disparaîtra pas », rassure Christine Berne. « Même si la fréquence et l’intensité diminuent, c’est une variation météorologique naturelle alors même dans un climat réchauffé, il y aura toujours des amplitudes de variations climatiques et donc des épisodes neigeux », assure-t-elle.