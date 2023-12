Cela ne résoudra pas la crise dans laquelle est plongée la filière bio. Mais au moins les agriculteurs français vont pouvoir toucher « d’ici la fin de l’année » le solde de l’aide promise par le gouvernement après le feu vert lundi de la Commission européenne. Fin novembre, le gouvernement avait indiqué son intention d’augmenter de près de 34 millions d’euros l’aide de crise aux agriculteurs certifiés bio, précisant que cette rallonge était « soumise à l’accord préalable de la Commission européenne. »

« Les exploitations éligibles ayant reçu un premier acompte au début du mois de décembre recevront donc, d’ici la fin de l’année, le solde de l’aide due », précise le ministère de l’Agriculture dans un communiqué publié lundi. Mi-mai, le ministre Marc Fesneau avait annoncé une « enveloppe de crise » dotée de 60 millions d’euros pour aider les agriculteurs bio en difficulté.

Les produits bio boudés par les consommateurs avec l’inflation

Il avait aussi promis des mesures pour relancer la demande, comme l’engagement à ce que les cantines sous responsabilité de l’État soient « exemplaires » en atteignant l’objectif de 20 % de bio au menu (contre 1 4 % aujou’d’hui). Finalement, les demandes éligibles déposées sur le guichet’d’aides ont atteint 4 millions’d’euros.

Pour être éligible, un agriculteur bio doit avoir subi une dégradation de son résultat annuel et de sa trésorerie de 20 % ou plus par rapport à la moyenne de deux exercices comptables précédents. Avec ’’inflation, les consommateurs boudent les produits bio, plus chers, ce qui entraîne excédents, baisse de rémunération pour les producteurs et fermetures de magasins spécialisés.