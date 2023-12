Sept départements du Sud-Ouest étaient toujours placés en vigilance orange crue ce mercredi. La situation est particulièrement sensible en Dordogne, en Charente, en Charente-Maritime et en Gironde, où les fortes pluies de ces derniers jours ont entraîné des inondations sur des terrains déjà gorgés d’eau par les pluies d’octobre et novembre. Plusieurs cours d’eau ont connu des crues « modérées à importantes » selon Vigicrues, avec un pic attendu jeudi. Les départements de la Corrèze, de la Creuse et du Lot sont également sous surveillance.

Dans le Médoc en Gironde, plusieurs vignobles sont inondés ce mercredi. - Mickaël Bosredon

Plus insolite, en Corrèze, un rugbyman de l'US Varetz a plongé dans le stade de rugby envahi par l'eau, pour y faire... de la natation ! La scène, filmée, a été postée sur les réseaux sociaux.

En Dordogne, de nombreux débordements ont été observés depuis plusieurs jours et une cellule de crise a été ouverte par la préfecture. « Tous les moyens opérationnels des sapeurs-pompiers, des gendarmes et de la police nationale restent engagés, indique la préfecture. Depuis le début de l’événement, 24 assistances à la personne ont été effectuées par le Sdis et une par la gendarmerie. » Quelque 56 routes sont touchées par des submersions, et 19 routes sont coupées ou déviées.

La Vézère à 5,50 mètres, les habitants de Montignac ont les pieds dans l’eau

Les autorités suivent avec attention la situation à Montignac-Lascaux, dans la vallée de la Vézère, à une vingtaine de kilomètres au nord de Sarlat (Dordogne). Dans cette commune de 2.800 habitants, la rivière La Vézère est sortie de son lit dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, les habitants ont les pieds dans l’eau, et plusieurs maisons ont dû être évacuées. « La hauteur d’eau est stabilisée à 5,50 mètres depuis ce matin [mercredi]. La décrue débutera véritablement demain matin [jeudi] », indique la préfecture.

Les sols sont gorgés d'eau en Gironde. - Mickaël Bosredon

Dans le secteur de Mussidan, « la hauteur d’eau se maintient mercredi soir entre 3,60 et 3,70 mètres. La décrue s’est amorcée cet après-midi et se poursuivra lentement jusqu’à jeudi matin pour atteindre 3,30 mètres, niveau qui reste supérieur au seuil de vigilance orange » annonce la préfecture. Dans le secteur de Bonnes, « une baisse se profile à partir de 23h mercredi soir ».

Les 142 détenus de la maison d’arrêt de Saintes transférés

En Charente, quelques habitations ont été évacuées à Saint-Germain-de-Montbron, « dont les occupants ont été recueillis provisoirement dans la salle des fêtes de la commune », indique la préfecture. Dans cette commune, les secours ont également dû intervenir pour secourir une automobiliste qui s’était engagée sur une route inondée. Les autorités rappellent « ne jamais s’engager sur une route immergée ».

En Charente-Maritime, la pluviométrie à La Rochelle a atteint depuis début novembre 318 mm pour un bilan annuel de 760 mm en 2022, année plus sèche, selon la préfecture. Cette dernière dit surveiller en particulier « la montée des eaux dans l’agglomération de Saintes », à 80 km au sud-est de La Rochelle, au point de procéder à une évacuation préventive de la prison de la ville. « En raison du pic de crue attendu au cours de la journée de jeudi sur le bassin de la Charente, les 142 détenus de la maison d’arrêt de Saintes seront évacués demain vers d’autres établissements pénitentiaires », a écrit la préfecture dans un communiqué. Cette prison de la fin du XIXe siècle située en centre-ville, sur la rive droite de la Charente, avait déjà été évacuée vers d’autres établissements proches en février 2021 en raison de précédentes crues.

Inondations dans le Médoc et en Haute Gironde

En Gironde, plusieurs secteurs sont concernés, notamment dans le nord du département et dans le Médoc, où la commune de Lacanau, sur le littoral, subit de nombreuses inondations. La route départementale 3 entre Lacanau et Le Porge est submergée, de même que la RD104 entre Brach et Lacanau. « Nous en sommes à 74 routes départementales fermées à la circulation dans le département, indique mercredi soir à 20 Minutes, Jean Galand, vice-président du conseil départemental en charge des mobilités et des infrastructures. Il y a des alertes inondations pour les riverains de la Dronne et à la confluence de la Garonne et de la Dordogne. »

A la faveur de cours d'eau et de fossés qui débordent, les communes de Pauillac, de Castelnau-de-Médoc, de Saint-Julien Beychevelle, de Lesparre, de Lamarque subissent notamment de nombreuses inondations. En Haute Gironde, c’est autour de Blaye, Saint-Savin, Etauliers, que les débordements sont les plus importants. « Les sols n'absorbent plus car ils sont tellement gorgés d'eau qu'ils ont dépassé leur capacité maximum » analyse Jean Galand.

Même si une baisse des précipitations est attendue à partir de jeudi, les autorités rappellent que « cela ne signifie pas pour autant la fin du phénomène de crues, notamment au regard des sols qui sont saturés en eau ». La prudence « reste donc de mise dans les jours à venir ». « Nous espérons pouvoir rouvrir les routes dans les 48 heures après l'arrêt de la pluie, mais les terrains resteront encore engorgés, ce qui pose des problèmes aux agriculteurs » soulève Jean Galand. L'élu espère par ailleurs « qu'il n'y aura pas d'épisode de gel juste après ces inondations, qui viendrait gélifier l'eau et pourrait endommager les structures des routes. »