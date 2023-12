Dix départements placés en vigilance orange crues

Le ciel restera perturbé dans les prochaines heures. Mardi matin, il pleuvra du nord de la Nouvelle-Aquitaine à un grand quart nord-est, tandis qu’en Bretagne, et progressivement jusqu’en Normandie et en Poitou-Charentes, quelques éclaircies réapparaîtront, entrecoupées d’averses avec du vent de sud-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

La vigilance orange pour pluie-inondation qui avait été maintenue sur l’Isère jusqu’à minuit a été levée dans la soirée de lundi mais se prolongera mardi sur la Savoie et la Haute-Savoie. En revanche, le département du Lot a été ajouté à la liste des départements en vigilance orange crues, qui comprend également Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Gironde, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Deux-Sèvres.

Des températures douces

Dans l’après-midi mardi, le temps instable gagnera une plus large moitié nord-ouest jusqu’au nord de l’Aquitaine, le Centre et le Benelux : les giboulées seront fréquentes et parfois marquées, localement orageuses, notamment sur les départements côtiers.

Le vent de sud-ouest deviendra sensible sur tout le nord et pourra souffler en rafales de 60 à 80 km/h au passage des averses. La zone de pluies plus régulières s’enfoncera sur le Sud-Ouest et s’attardera sur l’Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les Vosges. Les cumuls seront significatifs sur les massifs de l’est et notamment sur les Alpes du nord. La neige tombera en altitude au-delà de 2.200 m.

Sur les régions méditerranéennes, excepté quelques brouillards matinaux en basse vallée du Rhône, quelques grisailles passagères sur les plages des Alpes-Maritimes et sur l’ouest de la Corse, le temps sera bien ensoleillé. En Corse, le vent soufflera plus modérément que la veille. Les températures resteront très douces. Au petit matin, il fera déjà 6 à 8 degrés du nord de la Seine au Grand est, 8 à 12 degrés ailleurs. En journée, les maximales atteindront 12 à 16 degrés en général, 16 à 18 à localement 20 degrés aux abords des Pyrénées et sur les régions méditerranéennes.