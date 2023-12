De dimanche à mercredi, une perturbation va traverser la France, entre le centre de l’Aquitaine et l’ouest du Massif central, jusque que des Alpes. « Tombant sur des sols saturés d’humidité, ces nouvelles pluies abondantes entraîneront d’importants risques de crues et d’inondations », prévient la chaîne Météo sur ses réseaux. Ainsi, les départements de l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange « pluie inondation » dès la fin du week-end, à 22 heures.

⚠️ Alerte aux fortes #pluies 💦 entre dimanche et mercredi sur 18 départements du centre de la France. On attend 50 à 150 mm d'eau (soit 1 mois de pluie) localement. Ces pluies tombant sur des sols saturés entraîneront des #crues et des #inondations.https://t.co/WvVODnb2K5 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Au cours de ces prochaines 72 heures, les cumuls de pluies s’annoncent à nouveau conséquents : « On attend localement entre 150 et 200 mm sur le nord des Alpes, soit l’équivalent d’un mois et demi de pluies », écrit la chaîne météo.

Le préfet de l’Isère appelle à ne prendre aucun risque

« Cet épisode accompagné de la fonte d’une partie du manteau neigeux, est susceptible de provoquer une réaction des cours d’eau avec des coulées de boue et des glissements de terrain », a précisé le préfet de l’Isère dans un communiqué. « Dimanche, la hauteur d’eau à l’échelle de Grenoble Bastille était autour de 0m80 soit un débit d’environ 360 m³/s, a-t-il ajouté. Le seuil de débit de 500 m3/s, soit une hauteur à l’échelle de 1,50 m, pourrait probablement être dépassé demain lundi soir en fin de nuit. La tendance à la hausse de ce débit se poursuivra selon toute probabilité. »

Ainsi, plusieurs axes sont et seront fermés à la circulation des véhicules, cyclistes et piétons, notamment sur les communes de Grenoble Alpes Métropole, La Tronche. « Le préfet appelle chacun à suivre les recommandations et à ne prendre aucun risque au regard de ce nouvel épisode pluvieux », conclut-il.