Près du port de Marseille, enlever du béton pour restaurer la nature

Dans le sud de la France, le port de Marseille va desceller une vaste plaque de béton d’une zone industrielle pour restaurer l’écosystème « unique au monde » des coussouls de la Crau, seule steppe sèche d’Europe. Renommée pour ses oiseaux, comme le ganga cata, ou son criquet dit « de Crau », cette plaine aride du sud de la Provence a vu « une importante partie de sa surface perdue à la suite d’aménagements industriels, militaires et agricoles intensifs », a rappelé le port de Marseille dans un communiqué.

Des bâtiments démontés dans les années 1990

Dans les années 1970, l’Etat français avait désigné cette zone, située au sud de l’étang de Berre, jusqu’à Fos-sur-Mer, pour concentrer les activités industrielles, et notamment pétrochimiques, du port de Marseille. Depuis lundi, une grande fondation en béton de 450 m2, qui servait de support à un atelier dans les années 1970, a commencé à être descellée afin de permettre au sol de retrouver ses fonctions naturelles.

Les bâtiments de cet atelier ont été « démontés dans les années 1990 mais pas les fondations en béton, qui coûtent très cher à retirer », a expliqué Thierry Dutoit, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), spécialiste en restauration écologique, précisant que le béton récupéré allait être recyclé.

Enlever cette plaque de béton permettra de restaurer l'« écosystème unique au monde » des « coussouls de Crau », le site se situant à la lisière d’une réserve naturelle nationale de plus de 7.400 hectares, explique le port. Et de préciser que de telles opérations de renaturation, consistant à « retirer une couche de béton ou de bitume pour permettre au sol sous-jacent de retrouver ses fonctions comme l’infiltration et le stockage de l’eau, la fixation du carbone atmosphérique et sa biodiversité », sont courantes en ville pour recréer des îlots de fraîcheur.