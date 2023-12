Elle n’aura été rouverte que trois petites semaines. A la suite des conditions météorologiques de ces derniers jours, la route départementale 201 longeant l’anse Du Guesclin à Saint-Coulomb, près de Saint-Malo, est de nouveau recouverte de sable. Les automobilistes n’ayant pas tous l’expérience du Paris-Dakar, la route côtière a donc été fermée à la circulation mardi après-midi et elle le restera « jusqu’à nouvel ordre », indique le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Après un gros coup de vent avec le passage de la tempête Elisa le 10 novembre, la RD201 avait déjà été complètement ensablée et fermée pour une semaine. En début d’année, le scénario s’était également produit lors de la tempête Gérard qui avait balayé la façade nord de la Bretagne.

« Depuis plusieurs années maintenant, ces épisodes tendent à se multiplier, souligne le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Les études récentes sur l’évolution du trait de côte et sur les perspectives de changement climatique montrent que la dune recule en moyenne d’un mètre tous les cinq ans. A certains endroits ce mouvement est plus fort et atteint un mètre par an. »