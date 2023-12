Véritables puits de carbone, nurseries pour poissons, les herbiers de posidonie, également considérés comme des remparts naturels contre l’érosion côtière sont strictement protégés désormais. Pour éviter leurs destructions causées par les ancres, la France interdit depuis 2020 le mouillage des yachts de plus de 24 mètres dans certaines zones de la Côte d’Azur et de la Corse. Les contrevenants s’exposant à des poursuites. Et cette année, bonne nouvelle, la réglementation est un peu « mieux respectée », selon le bilan publié ce mardi par la préfecture maritime de Méditerranée, avec 115 PV dressés et en cours d’instruction par le Tribunal maritime de Marseille.

C’est seulement quatre de moins qu’en 2022 mais avec « un suivi plus précis des navires […], très peu passant désormais au travers de la surveillance », indiquent les services de l’Etat. Quelque 933 suspicions d’infraction au mouillage (contre 650 en 2022) ont été reportées par les sémaphores cette année.

Un marin déjà condamné à 20.000 euros d’amende

Fin octobre, le tribunal maritime de Marseille a condamné à 20.000 euros d’amende le capitaine hongrois d’un yacht, responsable de la destruction de plusieurs herbiers à Cannes et à Saint-Tropez. Il a également écopé d’une l’interdiction de naviguer pendant un an dans les eaux territoriales françaises.

Le marin devrait potentiellement payer pour réparer le préjudice subi par l’environnement. Et ce serait une première pour des posidonies. Pour fixer le montant, le tribunal maritime a sollicité l’assistance du pôle spécialisé dans l’environnement du tribunal de Marseille. La note de ces magistrats est attendue d’ici le 22 décembre.