Le compte n’y est pas dans les stations du Mercantour. Si la poudreuse tombée le 9 novembre laissait présager un lancement de saison confortable, ni Isola 2000 ni Auron n’avaient vu tomber le moindre nouveau flocon depuis cette date-là. Et les précipitations attendues ces jours-ci, de pluie et neige mêlées selon Météo-France, à cause de températures encore positives à 2.600 m d’altitude, ne vont pas vraiment aider.

A Isola 2000, qui devrait accueillir des épreuves des Jeux olympiques en 2030, « on est effectivement sous la pluie » ce jeudi matin, a confirmé une source sur place à 20 Minutes. Résultat : les deux plus importantes stations des Alpes-Maritimes ne mettront pas leurs remontées mécaniques en route ce samedi, comme initialement prévu, ont confirmé les offices de tourisme.

Le 9 décembre à Isola 2000 ou en tout cas « très prochainement »

Malgré « une production stratégique de neige de culture […], les conditions n’étaient pas réunies pour ouvrir avec un manteau neigeux de qualité, a expliqué le directeur général des stations Nice Côte d’Azur, Jean-Christophe Desens, dans les colonnes de Nice-Matin. Nous avons décidé de reporter. » A quand ? « Très prochainement », promet le responsable, qui n’a pas souhaité s’engager sur une nouvelle date précise.

Pour Isola 2000, la maire Mylène Agnelli annonce, elle, à 20 Minutes celle du 9 décembre. La station figure dans le dossier français pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2030, le seul que le CIO a retenu pour poursuivre les négociations. Elle devrait accueillir, si tout va bien, les épreuves de snowboard cross et de ski cross.